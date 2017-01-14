中市已婚副警長偕女上摩鐵猝死 同仁家屬哀傷

2017-01-14 16:12

〔記者李忠憲／台中報導〕清水分局梧棲分駐所巡佐副所長陳廷惠，傳出與一名女子到彰化摩鐵開房間後半小時，疑心臟病發送醫急救，最後仍宣告不治。

梧棲分駐所長林照國說，陳員從警26年，目前是1線4巡佐，他在清水分局約20年，梧棲所約1年多，工作認真負責，輔佐主管執行各項業務，績效良好。

陳的同事也說，陳已婚並有1男2女，大兒子和二女兒都已大學畢業，最小的女兒還在唸小學。他大兒子說，父親有輕微精神疾病，去年9月也因心臟疾病住院開刀裝支架，身體較虛弱，但工作仍十分盡責。

清水分局則說，事發當時就立刻派員陪同家屬前往醫院關心，後因急救無效，已協助家屬處理後事。陳妻及子女和同事都十分難過，至於跟陳員一起的女子，因為沒接觸到，所以還不知她的身分，也因為是私事，不便過問。