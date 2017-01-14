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中市已婚副警長偕女上摩鐵猝死 同仁家屬哀傷

2017-01-14  16:12

〔記者李忠憲／台中報導〕清水分局梧棲分駐所巡佐副所長陳廷惠，傳出與一名女子到彰化摩鐵開房間後半小時，疑心臟病發送醫急救，最後仍宣告不治。

梧棲分駐所長林照國說，陳員從警26年，目前是1線4巡佐，他在清水分局約20年，梧棲所約1年多，工作認真負責，輔佐主管執行各項業務，績效良好。

陳的同事也說，陳已婚並有1男2女，大兒子和二女兒都已大學畢業，最小的女兒還在唸小學。他大兒子說，父親有輕微精神疾病，去年9月也因心臟疾病住院開刀裝支架，身體較虛弱，但工作仍十分盡責。

清水分局則說，事發當時就立刻派員陪同家屬前往醫院關心，後因急救無效，已協助家屬處理後事。陳妻及子女和同事都十分難過，至於跟陳員一起的女子，因為沒接觸到，所以還不知她的身分，也因為是私事，不便過問。

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  • 台中市清水警分局梧棲分駐所副所長陳廷惠投宿汽車旅館卻突然昏迷，送醫急救仍無效。（記者湯世名翻攝）

    台中市清水警分局梧棲分駐所副所長陳廷惠投宿汽車旅館卻突然昏迷，送醫急救仍無效。（記者湯世名翻攝）

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