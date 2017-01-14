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淡水輕軌鐵架被吹倒 幸無人傷亡

2017-01-14  14:20

〔記者王宣晴／新北報導〕今天下午1時許，新北市淡水區淡金路往淡水方向，傳出輕軌鐵架倒塌，現場鐵架往淡金路道路內側倒塌，佔用內側車道，所幸並無人員傷亡。警方跟捷運局獲報趕抵，並於半小時排除倒塌鐵架。

據了解，倒塌原因初步認定為風大，不慎吹倒施工鐵架，詳細原因仍待調查。

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  • 今天下午一時許，疑強風吹倒淡水輕軌鐵架 。（記者王宣晴翻攝）

    今天下午一時許，疑強風吹倒淡水輕軌鐵架 。（記者王宣晴翻攝）

  • 疑強風吹倒淡水輕軌鐵架，幸無人員傷亡 。（記者王宣晴翻攝）

    疑強風吹倒淡水輕軌鐵架，幸無人員傷亡 。（記者王宣晴翻攝）

  • 疑強風吹倒淡水輕軌鐵架，影響淡金路內側車道。（記者王宣晴翻攝）

    疑強風吹倒淡水輕軌鐵架，影響淡金路內側車道。（記者王宣晴翻攝）

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