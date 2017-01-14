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市場改建 男子鑽入偷一百多公斤電纜線

2017-01-14  14:06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區第一公有零售市場改建中，王姓男子今天凌晨趁四下無人，鑽過工地鐵皮進入偷竊配線管路，共偷了8綑135公斤電纜線。他騎機車載運電纜線，因為過重致機車搖搖晃晃而被逮，已因竊盜罪嫌送辦。

王男（44歲）今天凌晨帶了工具，前往第一公有零售市場工地偷竊電纜線，他將電纜線剪下後，整理成一綑綑再擺上機車踏墊，準備載往偏僻處，用酒精焚燒電纜線後，取出銅芯變賣。

王男一口氣將8綑電纜線全放上機車，因為過重，他騎車上路後不斷搖晃，引來巡邏的中壢警分局中壢派出所警員林志達、謝荷清攔查，王男交代不出電纜線來源，加上一瓶點火用酒精，讓他百口莫辯，只能坦承偷竊電纜線。

警方已依竊盜罪嫌將王男送辦，未來也會加強工地周邊的巡邏，以免再有宵小動歪念頭。

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  • 王姓男子涉嫌偷竊電纜線被送辦。（記者周敏鴻攝）

    王姓男子涉嫌偷竊電纜線被送辦。（記者周敏鴻攝）

  • 王姓男子涉嫌偷竊八綑電纜線。（記者周敏鴻攝）

    王姓男子涉嫌偷竊八綑電纜線。（記者周敏鴻攝）

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