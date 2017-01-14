市場改建 男子鑽入偷一百多公斤電纜線
2017-01-14 14:06
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區第一公有零售市場改建中，王姓男子今天凌晨趁四下無人，鑽過工地鐵皮進入偷竊配線管路，共偷了8綑135公斤電纜線。他騎機車載運電纜線，因為過重致機車搖搖晃晃而被逮，已因竊盜罪嫌送辦。
王男（44歲）今天凌晨帶了工具，前往第一公有零售市場工地偷竊電纜線，他將電纜線剪下後，整理成一綑綑再擺上機車踏墊，準備載往偏僻處，用酒精焚燒電纜線後，取出銅芯變賣。
王男一口氣將8綑電纜線全放上機車，因為過重，他騎車上路後不斷搖晃，引來巡邏的中壢警分局中壢派出所警員林志達、謝荷清攔查，王男交代不出電纜線來源，加上一瓶點火用酒精，讓他百口莫辯，只能坦承偷竊電纜線。
警方已依竊盜罪嫌將王男送辦，未來也會加強工地周邊的巡邏，以免再有宵小動歪念頭。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 彰化檢察官嫖16歲少女被收押 彰檢：即刻停職
- 五子命案凶宅300萬售出 近期傳他將入住...
- 這處派出所人氣旺 皮夾失主與拾獲者都來報案
- 惡檢栽槍包庇走私 陳正達被判7年半
- 3張金融卡交給假檢察官 18萬元飛了
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- CBA》林志傑被揮2拳 中國球評痛批「得了便宜還賣乖」（影音）
- CBA》林志傑被打卻主動言和 中媒敬佩：好大度（影音）
- 救高教 大學校長籲總統府整合
- 涉串黃牛詐保 名醫200萬交保
- 裝暗管排廢水 警揪出古坑養豬場
- 北韓搶援助藥品高價轉賣 人民吸鴉片止痛
- 摘牌遷館？ 奈及利亞：與台關係並無改變
- 幼兒園老師超兇狠 重摔狠踹聾啞學童…
- 班奈狄克沒空演《復仇者聯盟3》 奇異博士替身代打
- CBA》腦衝暴打林志傑 北京球員恐賠上這些代價
- 香港民主派來台 遭暴力接機// 白狼兒子涉案 已出境
- 遭不孝兒媳關禁閉多年 92歲老嫗骨瘦如柴
- 新娘被灌酒紅包塞奶 強國賓客癡漢行徑登上外媒
- 朝天宮兩張古桌 註明「永不外借」原因是...
- MLB》王建民生涯初登板影片曝光 台灣球迷淚推
- 經典賽》美國隊也徵召不順？主帥坦言無奈只能盡力
- 小英與薩國總統會談 獲頒金質大十字勳章
- 台北燈節擬封中華路 封多久無共識
- 自由廣場》無本生意 無血無眼淚
- 美：高田將認罪 10億美元和解氣囊醜聞
- 空品差 不到兩個月台電降載15次
- 結婚紀念日0互動 楊冪「幹嘛告訴你」打臉酸民
- 同樣學歷造假 網友：也有前監委學歷不實...
- 冷眼集》鬧分家還搶經國牌
- 旗山、杉林農會 戰況激烈
- 花蓮議員補助120萬 化仁國中樂器、服裝到位
- 徐亨下麵功力 老婆讚不絕口
- 李恩不貪功 在台銀尋解放
- 日本流感患者 過去10年第2多
- NBA》湯瑪斯關鍵一擊 綠衫軍中斷老鷹連勝（影音）
- 《新北市長選舉 媒體民調》和賴清德有拚 侯宜友：沒意義
- 熱血推拿師 無償服務基隆警察10年
- NBA》白邊批用推特是噱頭 恩比德神回應
- 年金爭議擱一旁 退役憲兵寒風中發物資濟貧
- 洪詩搶不到張立昂 哭~哭~
- 啟示錄 禁語練習
- 夜神月上身？老師嚇學生「把你的名字寫到死亡筆記本裡」
- 前2年春節期間國道事故 每日平均約7、80件
- 拆彈少年與死神共枕 倦臥地雷旁
- 隋棠約會曬恩愛 Tony哥這句話閃爆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：市場改建 男子鑽入偷一百多公斤電纜線
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分