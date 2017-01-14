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「假冒親友名義」行騙 躍居2016詐騙榜首

2017-01-14  14:02

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局統計去年詐騙案件發生情形，發現民眾最常遭受詐騙手法以「假冒親友名義」居首，該手法從前年第3名上升到第一名，其次為「ATM解除分期付款設定」及「假網拍」，今呼籲民眾多加小心。

刑事局表示，「假冒親友名義」是詐騙集團慣用手法，歹徒盜用民眾LINE、臉書等帳號後，冒充本人向好友名單發送訊息，要求親友匯款救急；或以亂槍打鳥方式隨機打電話，要對方「猜猜我是誰？」，等被害人說出1個名字後就順勢假冒其人，再向被害人借錢。故提醒民眾，接到親友傳訊息借錢時，一定要當面或電話確認身分，以免上當。

「ATM解除分期付款設定」為民眾上網購物、訂票後，因部分網站防護措施不足，遭駭客入侵竊取民眾個資與交易資料，再竄改來電號碼，冒充客服及銀行人員謊稱該筆交易被誤設為連續多次扣款，要求民眾操作ATM「解除分期付款設定」，藉機詐財，其實ATM只能「提款」跟「匯款」，不具有解除設定、身分驗證等功能。

「假網拍」則是歹徒看準民眾想撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價的商品，等買家下訂匯款後就斷絕聯絡。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 105年度詐騙集團慣用手法排行榜（刑事局提供）

    105年度詐騙集團慣用手法排行榜（刑事局提供）

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相關關鍵字： ATM詐騙 假冒親友名義 網拍 詐騙 詐騙手法
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