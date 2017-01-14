朝市府丟3顆雞蛋 男吃上3000元罰金

2017-01-14 13:52

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕56歲葉姓男子104年間多次到桃園市政府前表達抗議，他不滿10多年前自己的農地被建商占用作為道路，認為當時的縣政府違法核發道路證明，他四處奔走希望將土地回歸農地，104年11月5日下午他又帶著雞蛋到市政府抗議，朝市府銜牌丟擲3顆雞蛋被移送法辦，桃園地院法官審結依侮辱公署罪科處他罰金3000元。

葉男指出，自己持分有桃園市八德區1塊土地，10多年前建商違法占用約百坪農地充作馬路，當時的縣政府卻核發農地道路證明，他四處奔走終於勝訴，卻反過來受到住戶的阻擋。

葉男多次到市府前表達不滿，104年11月5日下午1點多，他趁隙朝市府銜牌丟擲3顆雞蛋，吳姓駐衛警發現後制止並報案，葉男被依侮辱公署罪移送法辦，還未丟擲的2顆雞蛋被查扣。

葉男否認有侮辱公署之意，只是想讓訴求受到重視；判決指出，葉男以丟擲雞蛋方式表達訴求，已妨礙到桃園市政府的觀瞻，讓代表公權力的市府受有污穢不雅、公權力不彰的印象，已有侮辱公署之犯意，無論訴求是否合理，若使用非法所許的手段，不得主張免除刑事責任，審結科處他3000元罰金。