| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

兩車對撞殃及兩機車 六人送醫

2017-01-14  13:57

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市東大路與西濱路口上午10點半發生車禍，1輛廂型車與1輛小客車對撞時，波及旁邊行經的2輛機車，導致6人受傷，所幸均為輕傷，肇事原因正由警方調查當中。

新竹市消防局10點31分接獲民眾報案，指東大路與西濱路口發生車禍，現場為小貨車撞到小客車，又撞到機車騎士，消防局動用5個分隊13人前往搶救，所幸6名患者皆為輕傷，無生命危險。

警方初步調查，現場為廂型車與小客車對撞後，再波及2台機車，廂型車副駕駛原本被夾在車上，但經車體破壞後救出，6名患者皆為輕傷，無生命危險。

廣告
  • 現場為廂型車與小客車對撞。（記者蔡彰盛翻攝）

    現場為廂型車與小客車對撞。（記者蔡彰盛翻攝）

  • 對撞後再撞兩台機車。（記者蔡彰盛翻攝）

    對撞後再撞兩台機車。（記者蔡彰盛翻攝）

  • 消防人員搶救夾在車上的傷患。（記者蔡彰盛翻攝）

    消防人員搶救夾在車上的傷患。（記者蔡彰盛翻攝）

  • 消防人員搶救夾在車上的傷患。（記者蔡彰盛翻攝）

    消防人員搶救夾在車上的傷患。（記者蔡彰盛翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 對撞 廂型車 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日☀早安煎餅餐
✤高麗菜大阪燒✤
教你５招買到好蜜！
年前小家電這樣清
轉寄

標題：兩車對撞殃及兩機車 六人送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.