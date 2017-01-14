兩車對撞殃及兩機車 六人送醫

2017-01-14 13:57

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市東大路與西濱路口上午10點半發生車禍，1輛廂型車與1輛小客車對撞時，波及旁邊行經的2輛機車，導致6人受傷，所幸均為輕傷，肇事原因正由警方調查當中。

新竹市消防局10點31分接獲民眾報案，指東大路與西濱路口發生車禍，現場為小貨車撞到小客車，又撞到機車騎士，消防局動用5個分隊13人前往搶救，所幸6名患者皆為輕傷，無生命危險。

警方初步調查，現場為廂型車與小客車對撞後，再波及2台機車，廂型車副駕駛原本被夾在車上，但經車體破壞後救出，6名患者皆為輕傷，無生命危險。