酒店妹詐火山孝子 本票簽花名判無罪
〔記者吳政峰／基隆報導〕新北一名32歲黃姓酒店妹，104年以母親往生、人工流產為由，跟李姓恩客借了28萬5千元，並用花名「雷亞樂」簽立本票擔保，而後李男發現「雷亞樂」並非黃女本名，向基隆地檢署提出偽造有價證券告訴，惟基隆地院法官認為，法律並未規定本票須簽本名，判決黃女無罪。
李男另提告詐欺，法官查出黃女母親仍在世，且查無人工流產醫療紀錄，詐欺罪成立，考量黃女已償還6萬9千元，5罪判應拘役120日，得易科罰金12萬元。
黃女的花名為「雷亞樂」、「蕾蕾」，104年2月間，在酒店認識開修車廠的李男，李男同情「雷亞樂」獨自撫養兒子，不時給予數千元花用。
黃女把李男當成火山孝子，同年5月13日，向李男誆稱母親過世，急需12萬元喪葬費，並用「雷亞樂」之名簽立借據及本票，擔保還款，李男慷慨借錢應急。
未料5月20日、29日，6月9日、29日，黃女又分以向哥哥購買母親房屋遺產共有部分、房屋貸款短少、哥哥酒駕需錢交保、墮胎等名義，跟李男借了16萬5千元，同樣簽名「雷亞樂」開本票擔保，李男仍不疑有他慨然借款。
直到7月10日，黃女向李男表示，手上有一張35萬元支票，可償還積欠的28萬5千元，惟李男需先給她6萬5千元，金額才能打平，說詞怪異，終引發懷疑。
李男藉口身上現金不足，要黃女跟他上車，一起去哥哥住處拿錢，實則把車開到派出所，經警方查驗身分，確認「雷亞樂」非黃女本名，李男氣炸提告。
黃女辯稱，不論在酒店上班，或是收受包裹，均以「雷亞樂」自稱，所以才會在本票上簽名「雷亞樂」，而本票上的身分證字號、電話、地址均為真，絕無偽造。
法官指出，衡量社會常情，使用化名、暱稱與人交往時有所聞，黃女雖未用真名，但不致讓李男錯認「雷亞樂」為另一人，難以認定她冒用他人名義偽造文書。
法官解釋，別號、藝名、筆名、偏名、別名等，均受民法第19條姓名權保護，所以只要在本票上簽立可辨識特定人的姓名，證明「主體同一性」，即無偽造有價證券問題，依此判黃女無罪。
律師曾梅齡建議，發票人最好在本票上填寫本名與身分證字號，收票人則可要求發票人提供身分證正本查驗，避免後續爭端。
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標題：酒店妹詐火山孝子 本票簽花名判無罪
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