苗縣春安工作19日起跑 超萌小警車上路宣導
2017-01-14 12:38
〔記者許展溢／苗栗報導〕春安工作將從1月19日起，為期15天，苗栗縣警局為加強宣導民眾年節防範宵小等安全，及春節縣內各大景點建議路線，今天上午在竹南運動公園擴大舉辦「治安平穩、交通順暢、服務熱心」活動，浩浩蕩蕩出動10輛小警車供小朋友體驗藉此宣傳，非常吸睛。
苗縣警局指出，今年春安執行期間自1月19日晚上10時起至2月2日晚上12時止，為期15天，祭出「治安平穩、交通順暢、服務熱心」三大主軸，目的就是要維護好治安、交通平安也順暢。
宣導活動吸引不少民眾前往參與，縣警局安排反詐騙短劇、交通安全相聲，還有模擬酒醉眼鏡讓大家體驗酒醉感。「新樂舞團」、「竹南國小舞龍隊」、「龍德家商啦啦隊」及「鶴岡國小」也登台表演。其中大型警察、戰警人偶及貓裏喵布偶也在場上四處走動，不少鄉親圍觀、爭相拍照。
活動場上10輛小警車更是吸引許多小朋友戴上安全帽、墨鏡，穿上警用背心騎乘，在場繞圈享受騎警車樂趣，直呼好好玩，都捨不得下車，寓教於樂效果十足。
縣內各分局也以有趣的擺攤形式宣導防詐騙等注意事項，竹南分局現場邀請大、小朋友玩起電擊棒遊戲。頭分分局則現場揮毫春聯與民眾一起分享，雖天氣寒冷又下雨，仍有不少民眾前往共襄盛舉。
另外，縣內有多處知名景點，苗栗縣警察局長金浩明說，許多民眾憂心春節期間會大塞車，苗栗共有13個交流道，大家出遊都會依賴導航，但導航通常都只會固定指引單一方向，建議可以採取兩段式導航，或是多利用替代道路，省油、省荷包又省時間。
金浩明表示，民眾可至苗栗縣警局官網下載交通路況APP，或是只要搜尋＠jlb2744n，加入LINE「交通安全路況資訊網」，都可以知道苗栗最新交通路況及各鄉鎮替代道路等資訊。
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