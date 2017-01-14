偷50元被判6月 笨賊拿手套抹指紋犯行反露餡

2017-01-14 12:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕偷50元被判刑6月！得不償失！

張姓男子前年12月深夜，跑到新北市中和區一家燒臘餐廳偷錢，先徒手破壞廚房抽風機鐵窗，再從窗口爬入，但只發現50元現金，離開前，張男為湮滅證據，拿了店內的手套抹去接觸店內物品的指紋，然後逃離現場，不料此舉反倒讓犯行露餡。翌日老闆發現店內財物遭竊報警處理，警方採集手套DNA，循線逮捕這名兩光笨賊。

庭訊時，張男坦承犯行，新北地院日前依毀越安全設備竊盜罪，判他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，犯罪所得50元沒收，可上訴。