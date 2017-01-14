遭扣3個月 日連財16號船長傍晚返台

2017-01-14 12:11

〔記者曾韋禎／台北報導〕我國籍琉球漁船「日連財16號」，去年10月12日遭印尼海軍扣押至今逾3個月，船長蔡雲明、輪機長蔡雲忠預定在今天傍晚返台。民進黨立委莊瑞雄指出，在外交部協助下，兩人將於下午6時經香港返抵高雄小港機場，締造我國營救漁民最快紀錄。

日連財16號在2016年10月3日自小琉球出港，但於12日下午行經東經127度40分、北緯5度45分的印尼、菲律賓重疊海域時，突被印尼海軍攔下，並以侵入海域捕魚為由，強行扣押至印尼北蘇拉威西省的比棟港監控。

隨同總統蔡英文出訪的莊瑞雄在臉書po文指出，船長蔡雲明、輪機長蔡雲忠已於今天凌晨，搭乘華航班機離開雅加達經香港轉機，預定今天傍晚6時搭乘華航CI948班機，抵達高雄小港國際機場。

莊瑞雄感謝外交部的大力幫忙，能讓船長及相關人員趕於農曆年前平安歸國，雖歷時三個月，但已締造我國營救漁民的最快紀錄。