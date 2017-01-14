這處派出所人氣旺 皮夾失主與拾獲者都來報案

2017-01-14 11:22

〔記者黃建華／高雄報導〕怎會這麼巧！撿到皮夾的善心人和遺失皮夾的失主，都到同一個派出所報案，誤打誤撞尋回失物！

兩名女子前晚拿著一只皮夾，到新興分局中山路派出所報案稱，有客人到他們工作的手機通訊行詢問事情，沒想到離開時卻忘了將皮夾一併帶走；等了幾個小時都不見失主返回，只好在打烊後送到派出所請警察處理。

警員溫博凱受理後查看皮夾內物品，發現內有多張中國的銀行信用卡及當地身分證，便挨家詢問轄區內飯店、旅館，是否有此名中國籍旅客投宿，但都沒有相符的結果。

正當員警打算將物品封裝好上繳之際，一名年輕女子急忙忙衝進派出所說，她的東西不見了想要報案；詢問之下發現她就是該只皮夾的失主！

原來失主返回下榻飯店後，遍尋不著自己的皮夾，便趕緊打電話給在中國的家人，請他們先幫她聯絡銀行停卡，再搭上計程車請司機送她到派出所報案。

由於中山路派出所位於醒目的「三角窗」地段，所以即便不是離她下榻飯店最近的派出所，計程車司機仍然載失主過來報案，沒想到陰錯陽差就這麼尋回了失物。女子不停說「真是太好了、太好了」，當場打給家人告訴他們這個好消息。