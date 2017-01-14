后里市場大火 6屋燒毀、1人受傷

消防人員到場佈水線救火。（記者李忠憲翻攝）

2017-01-14 11:12

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市消防局今天早上8點許獲報，位於后里大興路、四村路的后里市場發生火警。警消趕赴現場佈水線進行搶救，其中有一名65歲羅姓老翁在救火時被燒到，立刻送往衛福部豐原醫院治療。

醫院表示，羅姓傷者臉部、頭皮、雙手均有2級燒傷，意識清楚、能自己沖水，經急救敷藥後已無大礙，目前住院中。

消防局表示，火警現場大多是連棟老舊磚造平房及鐵皮屋，2樓大多以木板隔間及搭建鐵皮違建，火勢一發不可收拾，消防隊經近1小時搶救後，火勢順利熄滅，共燒毀5間平房及1間鐵皮屋。起火原因有待調查。