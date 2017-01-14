知法犯法？彰化檢察官涉嫖16歲少女遭收押

2017-01-14 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕彰化地檢署檢察官蔡曉崙疑似知法犯法，與16歲少女從事性交易，甚至還介紹給他人，在今日凌晨遭台中地檢署依《兒童及少年性剝削防制條例》，向法院聲請羈押獲准。

綜合媒體報導，台中地檢署襄閱主任檢察官郭景東表示，蔡曉崙在2015年間，以1小時3500元的價格在台中與16歲少女進行性交易，並在同年間介紹少女與其他男客交易，但未查出蔡是否從中獲利。

台中地檢署昨日上午帶領廉政署中部調查組搜索蔡曉崙辦公室，並將其帶回訊問。今日凌晨依《兒童及少年性剝削防制條例》聲請羈押蔡獲准。條例中指出，與未滿18歲少女從事性交易可處3年以下刑期，媒介性交易可處1年以上7年以下有期徒刑。