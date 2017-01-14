| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

利用飯店訂房帳戶「洗錢 」 車手夫妻檔落網

2017-01-14  11:04

〔記者黃建華／高雄報導〕高市鹽埕警分局今宣布偵破新型態詐騙手法！詐騙集團先在網路兜售廉價手機，要求上當的被害人以線上遊戲儲值卡付款，被害人傳送儲值卡序號和密碼後，詐騙集團就將儲值點數轉賣線上遊戲幣商，再利用新興區某飯店的訂房匯款帳戶「洗錢」，要求幣商把交易款項匯入該飯店訂房帳戶，隨後派車手以超額匯款或要退房為由，取走詐騙款項，黃姓、倪姓夫妻檔車手遭警方逮捕，全案依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。

鹽埕分局偵查隊昨天接獲線報指出，有詐欺車手涉嫌利用飯店業者的訂房匯款帳戶「洗錢」，以超額匯款為由，要求飯店業者退款，警方遂成立專案小組，前往埋伏，逮捕黃姓（24歲）、倪姓（20歲）夫妻檔犯嫌。

經警方清查，詐騙集團是在社群軟體的粉絲頁內兜售販賣價格便宜的二手手機、車用商品等物後，要求被害人購買遊戲平台的卡片，再將序號和密碼傳送給詐騙集團成員，該成員再將所兌換的遊戲代幣於平台上和幣商買賣，再請幣商將交易款項匯到新興區某飯店用來收取房客訂房匯款的帳戶，再由黃姓、倪姓夫妻檔詐欺車手以訂房入住超額付款或是退訂的方式登門請飯店退錢，進而套取詐騙款項。

廣告
  • 黃姓、倪姓夫妻檔涉嫌詐騙，遭警方逮捕送辦。（記者黃建華翻攝）

    黃姓、倪姓夫妻檔涉嫌詐騙，遭警方逮捕送辦。（記者黃建華翻攝）

  • 黃姓男子利用飯店訂房帳戶退錢，取得詐騙款項，遭警方人贓俱獲。（記者黃建華翻攝）

    黃姓男子利用飯店訂房帳戶退錢，取得詐騙款項，遭警方人贓俱獲。（記者黃建華翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 詐騙 車手
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日☀早安煎餅餐
✤高麗菜大阪燒✤
教你５招買到好蜜！
年前小家電這樣清
轉寄

標題：利用飯店訂房帳戶「洗錢 」 車手夫妻檔落網


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.