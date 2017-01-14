利用飯店訂房帳戶「洗錢 」 車手夫妻檔落網

2017-01-14 11:04

〔記者黃建華／高雄報導〕高市鹽埕警分局今宣布偵破新型態詐騙手法！詐騙集團先在網路兜售廉價手機，要求上當的被害人以線上遊戲儲值卡付款，被害人傳送儲值卡序號和密碼後，詐騙集團就將儲值點數轉賣線上遊戲幣商，再利用新興區某飯店的訂房匯款帳戶「洗錢」，要求幣商把交易款項匯入該飯店訂房帳戶，隨後派車手以超額匯款或要退房為由，取走詐騙款項，黃姓、倪姓夫妻檔車手遭警方逮捕，全案依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。

鹽埕分局偵查隊昨天接獲線報指出，有詐欺車手涉嫌利用飯店業者的訂房匯款帳戶「洗錢」，以超額匯款為由，要求飯店業者退款，警方遂成立專案小組，前往埋伏，逮捕黃姓（24歲）、倪姓（20歲）夫妻檔犯嫌。

經警方清查，詐騙集團是在社群軟體的粉絲頁內兜售販賣價格便宜的二手手機、車用商品等物後，要求被害人購買遊戲平台的卡片，再將序號和密碼傳送給詐騙集團成員，該成員再將所兌換的遊戲代幣於平台上和幣商買賣，再請幣商將交易款項匯到新興區某飯店用來收取房客訂房匯款的帳戶，再由黃姓、倪姓夫妻檔詐欺車手以訂房入住超額付款或是退訂的方式登門請飯店退錢，進而套取詐騙款項。