3張金融卡交給假檢察官 18萬元飛了
2017-01-14 11:00
〔記者洪定宏／高雄報導〕詐騙集團以假檢察官手法，逼使被害人交出金融卡，盜領其存款18萬元；警方獲報追查，逮捕蕭姓男子及陳姓女子情侶車手，將他們依詐欺罪嫌移送法辦。
高雄警方今天發布訊息指出，被害人於去年10月交付3張交融卡給假檢察官，遭盜領18萬元才驚覺上當報案。
專案小組追查發現嫌犯搭計程車入住苓雅區85大樓日租套房，進而查出身分，本月12日兵分兩路，在台北市及新北市逮捕蕭男、陳女情侶檔。
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