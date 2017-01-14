開車恍神自撞露餡 警方搜出毒巧克力豆

2017-01-14 10:37

〔記者洪定宏／高雄報導〕李姓男子疑似吸毒後開車精神恍惚，衝撞對向汽車，警方獲報到場，發現李嫌持有新型毒品巧克力豆約41公克，緊急到住處搜索，赫見他寄放在大樓管理室的喜餅禮盒，另有毒咖啡及一粒眠等各式毒品約1000公克，他辯稱是綽號「飛哥」的朋友寄送。

高雄警方今天發布訊息指出，本月12下午，23歲李嫌在苓雅區高速開車，衝撞對向汽車，員警見他精神恍惚，仔細查看發現車內有K他命、毒咖啡及毒巧克力豆，懷疑他吸毒後開車。

警方研判李嫌住處藏有大量毒品，前去搜索，果然發現他將各式毒品藏在喜餅禮盒內，寄放在大樓管理室，將李嫌依公共危險及毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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