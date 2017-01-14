| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

開車恍神自撞露餡 警方搜出毒巧克力豆

2017-01-14  10:37

〔記者洪定宏／高雄報導〕李姓男子疑似吸毒後開車精神恍惚，衝撞對向汽車，警方獲報到場，發現李嫌持有新型毒品巧克力豆約41公克，緊急到住處搜索，赫見他寄放在大樓管理室的喜餅禮盒，另有毒咖啡及一粒眠等各式毒品約1000公克，他辯稱是綽號「飛哥」的朋友寄送。

高雄警方今天發布訊息指出，本月12下午，23歲李嫌在苓雅區高速開車，衝撞對向汽車，員警見他精神恍惚，仔細查看發現車內有K他命、毒咖啡及毒巧克力豆，懷疑他吸毒後開車。

警方研判李嫌住處藏有大量毒品，前去搜索，果然發現他將各式毒品藏在喜餅禮盒內，寄放在大樓管理室，將李嫌依公共危險及毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 毒巧克力豆。（記者洪定宏翻攝）

    毒巧克力豆。（記者洪定宏翻攝）

  • 警方查獲的各式毒品。（記者洪定宏翻攝）

    警方查獲的各式毒品。（記者洪定宏翻攝）

  • 毒巧克力豆。（記者洪定宏翻攝）

    毒巧克力豆。（記者洪定宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 巧克力豆 毒品
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日☀早安煎餅餐
✤高麗菜大阪燒✤
教你５招買到好蜜！
年前小家電這樣清
轉寄

標題：開車恍神自撞露餡 警方搜出毒巧克力豆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.