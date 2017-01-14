「噓，我是線民…」毒蟲遇警瞎掰仍被逮
2017-01-14 10:39
［記者陳恩惠／台北報導］新北市李姓男子深夜駕車返家，半途遇北市保安大隊攔檢，車內及李男身上有毒品怪味，下車受檢時，李卻神秘兮兮地直往離他最近的員警靠去，小聲說：「偷偷告訴你，我是臥底的，是你們警察的線民啦！」員警不予採信，還在他的車內起出毒品吸食器，訊後依毒品罪送辦。
保大第一中隊小隊長吳嘉葳、施性旭及警員吳忠霖、蔡孟勳、陳志榮，5人本週一（9日）深夜11時，在北市萬華區環河南路三段與武成街口設立路檢點，適逢39歲的李姓汽車業務員駕車經過攔下，員警一靠近，便聞到車上有毒品臭味，李男滿臉痘疤，分明就是吸毒樣貌，請他下車受檢。
李男下車後，主動告知「偷偷告訴你，我是某分局『徐小隊』的線民，警民合作、我要賺獎金！」吳小隊長見狀，勸他不要再用（毒品）了，你有在配合（辦案）我可以接受，但你在玩那個（毒品），一般人就不能接受了。」
員警立刻在李的車內駕駛座下方，起出1組安非他命吸食器，李男見狀，指示警方「那個（吸食器）是一定要帶的。」正當要將他上銬逮捕時，李男立刻反駁：「要銬？我是配合的，竟然要銬？」然後拜託員警幫他聯絡「徐小隊」過來，就能證明他的身分，員警也配合安撫他說：「很多人在看，你等一下，我知道你是和我們配合的！」就在半推半就之間完成上銬動作。
警訊時，李男又胡言亂語說，那個吸食器是藥頭讓他試藥用的樣品，試過才會量產，又說他在聖誕節那天也因毒品被抓，檢察官當庭指示他要配合辦案就能換減刑，所以「徐小隊」給他名片，但李卻又說不出電話，更讓員警確認他是瞎掰的。
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