染毒屁孩駕賓士撞警車 警霸氣擊毀玻璃喝止

2017-01-14 10:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局保安大隊第一中隊日前巡邏時，盤查一輛逆向停車的白色賓士車，賓士車駕駛見狀卻前後衝撞警車，4名員警霸氣回擊，持警棍擊破擋風玻璃，在車內查獲毒品，年僅19歲的張姓駕駛說，他本以為警察比較不會盤查賓士車，且賓士車加速快，他曾10多次甩開警車追逐，賓士車又耐撞，自認可以撞開警車逃逸，沒想到警車前後包夾將他困住，「我也只能自認倒楣了」。

保大一中隊分隊長林家誼等4員，本月10日晚間巡邏至北區青島東街與文昌一街口時，發現一輛白色賓士車逆向違規停車，警方盤查時，各以一輛警車前後包夾賓士車，不料，這輛賓士車卻前後衝撞警車企圖逃逸，員警立即反擊，賓士車玻璃雖厚，但硬不過警棍，4名員警持警棍敲毀副駕駛座車窗玻璃與擋風玻璃，威嚇駕駛停車。

警方掏槍喝令車內駕駛張男（19歲，詐欺前科）與乘客葉男（19歲）、華女（19歲）、 方男（30歲，強盜、妨害自由、違背安全駕駛等前科）等4人不准動，車內查獲K他命20小包，毛重21.6公克。

張嫌坦承持有與吸食毒品，是花6萬元購得毒品，他還強調，以每天4000元租賓士車，是因認為賓士車加速很快，可以甩開警車，他還頗「自豪」地說，曾駕駛賓士車甩開警車10多次，另外，警察比較不會盤查賓士車，才會多花一點錢租用。

警方將張嫌依妨害公務、毒品案等罪嫌移送地檢署偵辦，張男不但要賠償租車公司，還要支付警車鈑金凹損的維修費。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音