染毒屁孩駕賓士撞警車 警霸氣擊毀玻璃喝止
2017-01-14 10:39
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局保安大隊第一中隊日前巡邏時，盤查一輛逆向停車的白色賓士車，賓士車駕駛見狀卻前後衝撞警車，4名員警霸氣回擊，持警棍擊破擋風玻璃，在車內查獲毒品，年僅19歲的張姓駕駛說，他本以為警察比較不會盤查賓士車，且賓士車加速快，他曾10多次甩開警車追逐，賓士車又耐撞，自認可以撞開警車逃逸，沒想到警車前後包夾將他困住，「我也只能自認倒楣了」。
保大一中隊分隊長林家誼等4員，本月10日晚間巡邏至北區青島東街與文昌一街口時，發現一輛白色賓士車逆向違規停車，警方盤查時，各以一輛警車前後包夾賓士車，不料，這輛賓士車卻前後衝撞警車企圖逃逸，員警立即反擊，賓士車玻璃雖厚，但硬不過警棍，4名員警持警棍敲毀副駕駛座車窗玻璃與擋風玻璃，威嚇駕駛停車。
警方掏槍喝令車內駕駛張男（19歲，詐欺前科）與乘客葉男（19歲）、華女（19歲）、 方男（30歲，強盜、妨害自由、違背安全駕駛等前科）等4人不准動，車內查獲K他命20小包，毛重21.6公克。
張嫌坦承持有與吸食毒品，是花6萬元購得毒品，他還強調，以每天4000元租賓士車，是因認為賓士車加速很快，可以甩開警車，他還頗「自豪」地說，曾駕駛賓士車甩開警車10多次，另外，警察比較不會盤查賓士車，才會多花一點錢租用。
警方將張嫌依妨害公務、毒品案等罪嫌移送地檢署偵辦，張男不但要賠償租車公司，還要支付警車鈑金凹損的維修費。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 彰化檢察官嫖16歲少女被收押 彰檢：即刻停職
- 五子命案凶宅300萬售出 近期新屋主兒將入住...
- 利用飯店訂房帳戶「洗錢 」 車手夫妻檔落網
- 偷電五花八門 被逮到得不償失
- 虐死初生嬰？ 大伯母只認亂摔大姪子
網友回應
熱門新聞
- CBA》林志傑被揮2拳 中國球評痛批「得了便宜還賣乖」（影音）
- 香港民主派來台 遭暴力接機// 白狼兒子涉案 已出境
- 淡水清晨低溫11.8度 北部3縣市大雨特報！
- 密醫時薪180元 高職畢業代診14年
- 排糖藥 腎功能不佳者不適用
- 陸上強風特報又來了！3縣市嚴防大雨
- 日本流感患者 過去10年第2多
- 他在IKEA撞見「耶穌」 網友卻說更像這些人...
- 微小說 女超人
- CBA》腦衝暴打林志傑 北京球員恐賠上這些代價
- 海倫清桃神隱躲夫 戴發奎鬆口離婚...
- CBA》被北京翟曉川揮2拳 林志傑回應了！
- 社宅當鄰居 逾８成民眾贊成
- 不捨秦金生離世 宋楚瑜天天到靈堂致哀
- NBA》字母哥神灌籃 率公鹿擊退熱火（影音）
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Carrier highlights need to build submarines: official
- 茵茵尾牙秀嗨翻 「洞洞透視裝」辣曬美乳
- 鄭秀文計誘張孝全 候選精主
- 必備武器 高中射手「話」三分
- 劉樂妍一中自表 開嗆「正宗」K到強國人
- 海倫清桃神隱第3天 原來她逃到這裡...
- 郝龍斌要蔡英文辭總統 反被網友嗆到爆
- （影音）蕭敬騰雨神再發威 深情獻唱《靈魂伴侶》
- 室內空品第2批管制場所 南市74家列管
- 李明川造型師 變身綜藝咖
- 挺吳人士：黃復興票 洪郝分食 吳敦義拿二成算不錯
- 醫藥分業20年 藥師拒當包藥機器 爭取落實單軌制
- 《中英對照讀新聞》Man phones police from roof of speeding car to thwart thief 男子從奔馳的汽車車頂打電話給警察以攔阻竊賊
- 達美航空 5月退出台灣市場
- 《謠言終結站》 網傳流感很要命 預防方法卻很瞎
- 五月天才子化聲蝙蝠俠 騙倒粉絲
- 空品排行最糟 雲林崙背PM2.5危害全年無休
- Shiny重返歌壇 躺擔架搞浪漫
- 《美巡賽新力公開賽》J.湯瑪斯 揮進「59俱樂部」
- MLB》王建民生涯初登板影片曝光 台灣球迷淚推
- 馬場抵償欠稅、費 拍賣「草泥馬」
- CBA》林志傑遭揮拳 中網友：他夾人手臂有錯在先（影音）
- 北市毛孩運動公園 第二座目標3月完工
- 南投縣106年國中小校長主任甄選 今、明登場
- 五綠委競逐下屆高市長 花媽：只要競爭、不要鬥爭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：染毒屁孩駕賓士撞警車 警霸氣擊毀玻璃喝止
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分