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台南白河火燒車 疑酒駕撞樹1人傷

2017-01-14  10:02

〔記者楊金城／台南報導〕台南白河區南90線區道三間厝路段，早上7點41分發生1輛小轎車自撞路樹，導致起火燃燒愛車付之一炬，18歲劉姓駕駛自行脫困，只有腿部撞傷。

警方調查，肇事的劉男疑有酒駕，車禍原因有待釐清。

劉男駕駛轎車沿南90線返家途中，疑自撞行道樹，造成火燒車，劉男趕緊下車，躺在路邊待救，白河消防分隊小隊長曾文男、隊員胡文清前往救援，將他送往柳營奇美醫院救治。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 轎車疑自撞路樹，導致火燒車。（記者楊金城翻攝）

    轎車疑自撞路樹，導致火燒車。（記者楊金城翻攝）

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