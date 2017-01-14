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五子命案凶宅300萬售出 近期新屋主兒將入住...

鄰居透露，新屋主的兒子將會搬進去住。（資料照，記者王峻祺攝）

2017-01-14  10:55

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮五子命案的透天厝靈異傳聞不斷，房子已經好幾年閒置在那，屋主很希望能把房子脫手，在前年終於成真，不過還是沒有人住進去，最近有裝潢工人進進出出大整修，鄰居透露，新屋主的兒子將會搬進去住。

《三立新聞》報導，在前年有買家花300萬買下這間發生花蓮五子命案的透天厝，鄰居說，葉姓新屋主買這房子主要是給他兩個兒子住，應該過完年就會搬進去，最近房子在大整修當中。

鄰居透露，屋主的兒子最近有來打掃，後門也加蓋出一塊空間，鐵皮、防盜窗門全都是新的，好像也有找法師來看。

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  • 花蓮縣吉安鄉五子命案在劉志勤、林真米二人確認死亡後，反而留下一團謎團。（資料照，記者王錦義攝）

    花蓮縣吉安鄉五子命案在劉志勤、林真米二人確認死亡後，反而留下一團謎團。（資料照，記者王錦義攝）

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