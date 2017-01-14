台北市警方 今日凌晨全面擴大臨檢掃蕩

警方臨檢酒店。（記者劉慶侯翻攝）

2017-01-14 00:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警局鑑於近期不斷有具黑道幫派背景人士隱身或結合人民團體，屢屢動員幫眾假借參與公共議題陳抗活動，藉以滋擾合法集會與公聽會，甚至暴力侵害特定團體或人士，警方今日凌晨起連續2天實施擴大臨檢掃蕩勤務。

警方將鎖定黑道幫派組織圍事、經營等經常活動處所，執行區塊式擴大臨檢，運用優勢警力威力掃蕩，重點「掃黑」及「緝毒」，並將「維安特勤隊」納入編組配合執行巡邏、臨檢、路檢及攔檢等攻勢勤務，強化執行力度。

北市警察中山分局表示，此次將持續貫徹實施「三打掃黑」策略:一打:迅速緝獲滋事份子。二打:打擊作亂團體掃蕩活動據點。三打:連坐檢肅成員切斷金流源頭。

警方表示，警方將以立即反應、即時壓制，事後深入追查、追究首謀，連坐檢肅成員，掃蕩場所切斷金流源頭之方式，以期將不法暴力集團連根刨起。

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