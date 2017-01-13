西螺疑似虐童案沈寂3年逆轉 大伯母涉案被移送

2017-01-13 23:43

［記者廖淑玲／雲林報導］3年多前西螺一對兄弟疑遭虐待案，其中次子被認定死於急性貧血引發併發症，被害人的母親不甘心，本月初在臉書po文指稱是兒子的大伯母施虐，今天經警方查證，受害童的大伯母只坦承施虐長子，否認與婦人次子死亡有關，訊後依違反兒童及少年福利與權益保障法移送。

一名婦人本月5日在臉書po文，指稱她4年前剛出生40天的次子莫名夭折，懷疑是孩子的大伯母施虐致死，卻苦無證據，但她發現當時同時委託孩子大伯母照顧的長子身上也有多處不明傷痕，雖然事隔多年，但因為實在不忍心孩子死得不明不白，而又掌握長子被虐待的事實，才po文希望警方及主管單位調查重視。

事後雲林縣政府社會處人員曾說明該童死於急性貧血引發併發症，當年並未發現受虐跡象，但該案既然有疑點，相關單位會進一步訪查。

西螺警分局副分局長黃仁男指出，該案經臉書披露後，警方主動偵辦，並通報縣府社會處及報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦。

檢調發現男童的黃姓大伯母涉案重大，今天傳訊黃女到案，經訊問後黃女坦承102年12月間，因妯娌不合，加上小孩哭鬧，曾在其弟媳託其照顧小孩時從床上將其摔落到床下，次數有4至5次，但否認與其次子死亡有關。

訊後警方依法將黃婦移送，也讓該起隱忍3年多虐童案水落石出，至於黃婦是否有涉及該婦人次子致死案，尚待釐清。

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