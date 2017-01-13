當眾一句「不孝女」 小女警控告女副分局長

2017-01-13 23:24

［記者陳恩惠／台北報導］台北市北投分局副分局長王芳美，去年11月間，前往大屯派出所慰勤時，當眾叨唸不在場的李姓女警放假不回家是「不孝女」，同仁面面相覷，李女事後聽見轉述，認為副分局長未查證斷下結論，氣得對王芳美提出妨害名譽的告訴，雙方幾經協調，李女同意有條件和解，目前仍未撤告，北投警分局將待相關資料蒐齊後，依法函送。

副分局長王芳美今天晚間，以個人名義出面說明表示，當日前往派出所慰勤時，正好遇上晚餐時間，就自費花了2000元請同仁用餐，席間和同仁聊到各自的家事時，意外脫口而出，由於李女當時未在場，可能對她的所說的意思有所誤解，因此提告，對此，她尊重李女的決定，既然進入司法程序，一切尊重司法。

李的陳姓同事獲知，昨天清晨3時餘，在「NPA署長室」粉絲團的「訪客貼文」具名投訴，先為自己無故在年底前被調動而抱怨，才為李女抱不平說，「副分局長位高權重到可以到派出所主持勤教在眾多人面前指名道姓罵同事是不孝女，同事不堪受辱提告後，該副分局長卻以開玩笑為由拒不道歉，這是一個長官該有的作為嗎？是否該檢視這位長官到底適不適任？」

29歲李姓女警說，當她在去年12月間，偶而得知副分局長去年11月26日晚間7時到所內主持勤教，竟在同仁的面前意指她「不孝」，聽到當下，讓她覺得很難過，因為長官不了解她家狀況，只知道她住屏東；事發至今，副分局長沒有一句道歉或善意的回應，讓她很生氣，所以不僅提出刑事告訴，還附帶提起民事賠償。

據悉，北投警分局副分局長王芳美，長期在警政署內服務，去年9月8日才調任北投分局，為人相當隨性，叨唸屬下有如鄰家長輩，可能因為「自來熟」的好脾性，認為人皆和善，沒想到卻意外惹禍。