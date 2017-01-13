義消趕救火自撞身亡 內政部長前往弔唁

2017-01-13 23:36

〔記者陳薏云／新北報導〕台北市消防局第四救災救護大隊北投中隊光明分隊的義消曾潤松，12日凌晨2時餘，為趕火場救災，自撞路燈桿傷重宣告不治，不管警消或義消都感到相當不捨，內政部長葉俊榮今率消防署長陳文龍一同前往曾男家中弔唁，希望家屬能節哀，也表示將會更注重義消的安全與保障。

葉俊榮及陳文龍抵達曾家時，緊握家屬的手，並致送慰問金，向家屬表達關懷之意，台北市消防局長吳俊鴻表示消防局將依「因公死亡」相關規定從優撫恤，為家屬爭取最大的安慰。