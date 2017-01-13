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小港機場內偷走前立委皮包 竊賊1小時就栽了

2017-01-13  23:15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕43歲張姓男子在小港機場航廈行竊，偷到了前立委曹爾忠皮包，得手後又回到航廈伺機下手，沒想到是自投羅網，犯案1小時就被捕。

前立委曹爾忠今天下午4時在小港機場國內線航廈候機，準備前往金門，他將提包放在航廈座椅上，獨自坐在落地窗前處理事務，沒料到背對他的張嫌（毒品、竊盜前科）正尋找獵物行竊。

從監視器畫面可以發現張嫌起先一派鎮定觀察，要下手前左顧右盼，迅速從曹的提包中取出咖啡色A4包，立即起身將皮包塞入懷中。他走到機場對面高雄公園清點戰利品，發現值錢的只有1只SEIKO手錶及零錢69元，隨手將曹的儲金簿、印章、提款卡及台胞證等丟棄在樹下草叢。

航警局高雄分局表示，張嫌可能覺得收穫太少，當下又折返小港機場航廈角落，伺機而動，完全不知被害人已經報案，且警方已從監視器錄下影像，po上航警局LINE群組查緝。

張嫌沒機會再度犯案就被逮捕，警方在他身上夾克起出手錶、零錢等贓物，他應訊時辯稱，他第一次到機場偷竊，犯案後相當後悔，才會回到機場準備向警察投案。警方訊後依竊盜罪嫌將他送辦。

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  • 張嫌機場行竊，偷到前立委曹爾忠身上。（記者洪臣宏翻攝）

    張嫌機場行竊，偷到前立委曹爾忠身上。（記者洪臣宏翻攝）

  • 張嫌伸手行竊前立委曹爾忠皮包。（記者洪臣宏翻攝）

    張嫌伸手行竊前立委曹爾忠皮包。（記者洪臣宏翻攝）

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