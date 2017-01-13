| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

空官生墜樓案 空軍證實部份學生飲酒

空軍表示，空官學生違反校規事件，已要求學校加強學生輔導。（資料照，記者蘇福男攝）

2017-01-13  21:24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕針對空軍官校一名郭姓學生1月6日疑似墜樓事件，空軍司令部今晚表示，經過行政調查後，確實發現有13名三、四年級學生齊聚吃宵夜，其中有部份的人飲酒，檢討懲處大過以上處份，另針對所屬隊職幹部，未能落實管理職責，學校已檢討幹部失職責任，核予記過懲處、調離現職處分。

空軍表示，空官學生違反校規事件，已要求學校加強學生輔導，遵守校規，後續也會配合檢調偵辦。不過，空軍未說明有多少學生喝酒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墜樓 岡山空軍官校 空官生 空軍 空軍官校 飲酒
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：空官生墜樓案 空軍證實部份學生飲酒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.