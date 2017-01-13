空官生墜樓案 空軍證實部份學生飲酒

空軍表示，空官學生違反校規事件，已要求學校加強學生輔導。（資料照，記者蘇福男攝）

2017-01-13 21:24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕針對空軍官校一名郭姓學生1月6日疑似墜樓事件，空軍司令部今晚表示，經過行政調查後，確實發現有13名三、四年級學生齊聚吃宵夜，其中有部份的人飲酒，檢討懲處大過以上處份，另針對所屬隊職幹部，未能落實管理職責，學校已檢討幹部失職責任，核予記過懲處、調離現職處分。

空軍表示，空官學生違反校規事件，已要求學校加強學生輔導，遵守校規，後續也會配合檢調偵辦。不過，空軍未說明有多少學生喝酒。

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