| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

自撞害死2友還肇逃 無照男遭判2年獲緩刑

2017-01-13  21:57

［記者黃捷／台北報導］男子李後霖酒後無照開車，載藍姓、盧姓友人上山夜遊，途中失控撞上分隔島害死2友人，李男肇事後棄友不顧，獨自搭計程車返家，遭依肇事逃逸、過失致死送辦。李男事後與藍男家屬以200萬和解，盧男家屬部分也在洽談中，士林地方法院審酌他無前科，判處2年徒刑，緩刑4年。

去年3月14日深夜，22歲李男與2友人臨時起意上陽明山夜遊，上路前喝藥酒、抽K菸助興，直到隔天凌晨3點多返家，由李開車、盧坐在副駕駛座、藍坐後座，下山途中行經仰德大道一段91巷口時，以時速80、90公里過彎，導致失控撞上中央分隔島翻車。

撞擊力道猛烈，藍被拋出車外、頭顱破裂慘死，盧則卡在車內、頸椎斷裂，送醫仍不治，李男則因有繫安全帶沒大礙，爬出車外後走下山，招計程車返回鶯歌住家，警方循線聯絡上李母，李才在母親陪同下投案。

判決指出，目擊民眾當下詢問李男：「駕駛在哪？」李男回應：「在車子裡面」隨後離開現場，可見他根本無意承擔駕駛責任，痛批李男輕忽人之生命、身體安全，心態可議，不宜輕縱。

但李男投案自首，事後也與藍男母親以200萬和解，獲得藍母諒解，盧男家屬和解也在進行中，法官認為他只是一時失慮，經此次教訓應知警惕，無再犯之虞，過失致死、肇事逃逸各判1年、1年2個月徒刑，合併執行2年，緩刑4年，並自判決確定之日起6個月內，向盧男家屬支付30萬元損害賠償，全案仍可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 男子李後霖酒後無照開車，載藍姓、盧姓友人上山夜遊，途中失控撞上分隔島害死2友人，李男肇事後棄友不顧，獨自搭計程車返家。（資料照，記者王冠仁攝）

    男子李後霖酒後無照開車，載藍姓、盧姓友人上山夜遊，途中失控撞上分隔島害死2友人，李男肇事後棄友不顧，獨自搭計程車返家。（資料照，記者王冠仁攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：自撞害死2友還肇逃 無照男遭判2年獲緩刑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.