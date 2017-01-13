自撞害死2友還肇逃 無照男遭判2年獲緩刑
2017-01-13 21:57
［記者黃捷／台北報導］男子李後霖酒後無照開車，載藍姓、盧姓友人上山夜遊，途中失控撞上分隔島害死2友人，李男肇事後棄友不顧，獨自搭計程車返家，遭依肇事逃逸、過失致死送辦。李男事後與藍男家屬以200萬和解，盧男家屬部分也在洽談中，士林地方法院審酌他無前科，判處2年徒刑，緩刑4年。
去年3月14日深夜，22歲李男與2友人臨時起意上陽明山夜遊，上路前喝藥酒、抽K菸助興，直到隔天凌晨3點多返家，由李開車、盧坐在副駕駛座、藍坐後座，下山途中行經仰德大道一段91巷口時，以時速80、90公里過彎，導致失控撞上中央分隔島翻車。
撞擊力道猛烈，藍被拋出車外、頭顱破裂慘死，盧則卡在車內、頸椎斷裂，送醫仍不治，李男則因有繫安全帶沒大礙，爬出車外後走下山，招計程車返回鶯歌住家，警方循線聯絡上李母，李才在母親陪同下投案。
判決指出，目擊民眾當下詢問李男：「駕駛在哪？」李男回應：「在車子裡面」隨後離開現場，可見他根本無意承擔駕駛責任，痛批李男輕忽人之生命、身體安全，心態可議，不宜輕縱。
但李男投案自首，事後也與藍男母親以200萬和解，獲得藍母諒解，盧男家屬和解也在進行中，法官認為他只是一時失慮，經此次教訓應知警惕，無再犯之虞，過失致死、肇事逃逸各判1年、1年2個月徒刑，合併執行2年，緩刑4年，並自判決確定之日起6個月內，向盧男家屬支付30萬元損害賠償，全案仍可上訴。
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