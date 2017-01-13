南市警掃黑10人落網 「小黑」張錫銘姪子遭聲押

2017-01-13 20:14

〔記者楊金城／台南報導〕為淨化春節期間治安，台南市刑警大隊今天掃蕩黑幫，有10人落網，「小黑」張錫銘的20歲張姓姪子涉帶頭恣意打人又開槍，他和簡姓共犯被台南地檢署向地院聲請羈押，目前還在庭訊中。

南市刑大共逮捕主嫌張男、黨羽簡嫌共10人，並查獲空氣槍2枝、球棒、鐵棍11枝、短刀1把及毒品愷他命，下午依傷害、組織犯罪防制條例移送檢方偵辦。

警方調查，張嫌（東山人）仗勢自己是槍擊要犯綽號「小黑」張錫銘（在監服刑中）的姪子，以黑幫老大自居，橫行南市溪北地區，又吸收未成年少年及中輟學生，在白河成立轎班陣頭糾眾滋事。

張嫌等人涉嫌於去年，只因行車糾紛為由，就將被害人強押到偏僻場所痛毆，打斷腿骨；另和某宮廟轎班因臉書留言結怨，張嫌涉糾眾打人成傷，砸毀物品。還有兩位被害人被打、開槍，車輛也被砸毀。

南市刑大報請檢察官洪欣昇指揮偵辦3個多月後，動員刑大偵一、五、七隊、新營、白河、學甲、新化分局偵查隊及保安大隊霹靂小組共56人，兵分12路，今天凌晨同步展開檢肅行動，攻堅後逮捕張姓主嫌及簡姓共犯等10人。