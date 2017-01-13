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低薪高報雇用殘障者 新北中和國小前校長判刑6月

2017-01-13  19:31

〔記者陳慰慈／新北報導〕中和國小前張姓校長為使學校符合晉用足額殘障人士規定，以時薪150元聘雇中度智障陳姓男子，陳男月薪僅3千元，但張男卻指示負責辦理學校勞健保的徐姓女老師，以2萬1千元替陳男投保勞健保，徐女一開始拒絕，最後迫於張男是校長的壓力違法照辦，但事後良心不安，自首犯行。

新北地院依偽造文書判張男徒刑6月，得易科罰金18萬元；徐姓女老師則判刑2月，可易科6萬元罰金，緩刑2年，可上訴。

這名張姓校長因涉嫌收受營養午餐業者回扣155萬元，被高等法院依貪污判刑2年；又因徐女自首，被查出他100年8月擔任中和國小校長期間偽造文書。

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  • 新北地方法院。（記者陳慰慈攝）

    新北地方法院。（記者陳慰慈攝）

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相關關鍵字： 偽造文書 殘障人士 聘用
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