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台中商家爆竊電 台電澄清涉案者非包商

2017-01-13  19:25

〔記者黃佩君／台北報導〕台中地檢署與廉政署破獲台中地區11家業者涉嫌以倒撥電表手法竊電，外傳兩吳姓男子為台電包商。台電今表示，該兩人並非台電外包廠商，也非台電員工，僅為一般水電承裝業者。

台電表示由於案件仍在偵查，台電方面配合檢調單位調查，無法提供相關竊電業者名單以及其他與偵辦中案件之相關訊息。

不過多家報導中提及吳坤翰及吳世賢兩涉案業者為台電外包商，台電也澄清之該兩名吳男，「並非台電員工，亦非台電之外包廠商，僅為一般之水電承裝業者」。

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  • 台中地檢署與廉政署破獲台中市尊龍等11家酒店業者及其它公司行號，涉嫌與水電承裝業共同竊電。（本報讀者攝）

    台中地檢署與廉政署破獲台中市尊龍等11家酒店業者及其它公司行號，涉嫌與水電承裝業共同竊電。（本報讀者攝）

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