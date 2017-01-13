台中商家爆竊電 台電澄清涉案者非包商
2017-01-13 19:25
〔記者黃佩君／台北報導〕台中地檢署與廉政署破獲台中地區11家業者涉嫌以倒撥電表手法竊電，外傳兩吳姓男子為台電包商。台電今表示，該兩人並非台電外包廠商，也非台電員工，僅為一般水電承裝業者。
台電表示由於案件仍在偵查，台電方面配合檢調單位調查，無法提供相關竊電業者名單以及其他與偵辦中案件之相關訊息。
不過多家報導中提及吳坤翰及吳世賢兩涉案業者為台電外包商，台電也澄清之該兩名吳男，「並非台電員工，亦非台電之外包廠商，僅為一般之水電承裝業者」。
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