土地公募款3年 捐救護車助救災

2017-01-13 20:40

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲區箕穎宮由主委林有漂從3年前發起募款，在眾人的努力下，終於募得300多萬，今捐贈新北市消防局蘆洲分隊一台高頂救護車，配置最新型救護器材，提升救災品質，守護20多萬蘆洲區居民。

箕穎宮主任委員林有漂今在捐贈典禮上表示，箕穎宮位在蘆洲市永平公園旁，原為蘆洲鄉正義村的庄頭廟宇，主祀神明為福德正神，至今已有百餘年歷史；3年前，宮內委員們決定發起募款，協助救災，此次捐贈的高頂救護車，市價約3百萬，內部配置最新型之救護器材，含自動心臟電擊器、履帶式搬運椅、快速固定骨折之抽氣護木組、血氧濃度分析儀、心肺復甦墊板等，希望這輛救護車能夠提升救災品質，幫助更多人。