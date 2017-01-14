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學長揪學弟！詐騙車手集團半數來自同校

2017-01-14  00:12

〔記者王捷／台南報導〕警方破獲一件詐騙車手集團，昨日函送，該集團中以綽號「發哥」的魏姓男子為首，拉攏在就讀高三的馬姓少年號召同學、好友一起當車手詐騙，獲利10萬餘元，集團5人落網後，並發現除了魏男外，另外4人是未成年、其中3人是同學，3人還是讀台南市的私立高職的學長學弟。

有詐欺前科的魏男，在網路上結識缺錢的馬姓少年，他向馬誆稱可以賺外快，其實是要馬當詐欺車手，盜領詐欺贓款，馬得知內情後，不但沒有拒絕，還拉梁姓學弟、郭姓同學與就讀他校的許姓好友，一起加入詐欺車手行列。

不過，梁姓少年因為涉世未深，在盜領贓款時被警方掌握線索，並將梁傳喚到案，梁姓少年才供出都是魏男指使，他坦承共盜領5筆贓款，獲利10萬多元，並指稱學長馬、郭兩人及許姓少年都有涉案。

經過警方追查下，發現馬姓少年在校交友廣闊，與同學、學弟成立車手集團後，還擔心遭警方竊聽，以手機通訊軟體VOXER互相連絡。經過警方策動後，得知4名青少年在做案前都會在市區某間火雞肉飯前會合，才將車手集團一網打盡。

警方指出，據了解魏姓男子為首的詐騙車手集團，可能涉及10多起詐騙盜領，目前警方正在追查中。

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標題：學長揪學弟！詐騙車手集團半數來自同校


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