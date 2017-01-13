新北檢警掃蕩黑幫 3天逮55人收押8嫌

2017-01-13 19:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕為強化掃蕩新北地區黑幫及不法組織，新北地檢署特別規劃「檢察官掃黑責任區」專案，與警方聯手掃黑，1月10日至12日間，檢察官指揮警察分別前往板橋區、中和區、永和區、土城區、三峽區等地掃蕩黑幫，共逮捕55名黑幫份子，其中8人遭聲押禁見。

新北檢除劃定檢察官責任區域，指派地檢署重大刑案專組主任檢察官、檢察官進駐轄區各分局外，並請新北市警察局將轄內黑幫份子全部列管，建立黑幫資料庫，積極掌握幫派組織、成員網絡、活動區域及不法犯行。

1月10日至12日間，新北檢的檢察官指揮內政部警政署刑事警察局、新北市政府警察局刑事警察大隊、永和分局、土城分局、新莊分局分別前往新北市板橋區、中和區、永和區、土城區、三峽區、樹林區、新莊區等處執行拘提、搜索後，逮捕涉犯砸店、持槍強索保護費、暴力討債等犯行的55名黑幫份子，其中8人遭聲押禁見。

新北地檢署檢察長朱兆民今天率同重大刑案專組主任檢察官白忠志、黃彥琿及檢察官李安蕣、魏子凱、李宗翰等人，拜會新北市警察局長胡木源及市警局同仁，感謝警方近一個月來強力掃蕩新北地區不法幫派，維護地方治安及秩序。