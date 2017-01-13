| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

婦愛心收養9隻浪浪 卻因罹癌住院餓死1隻

2017-01-13  19:42

［記者黃捷／台北報導］59歲杜姓婦人家中收養9隻流浪狗，去年6月因罹癌住院，委託弟弟幫忙餵狗，但杜弟怕狗，只敢從門縫丟食物進去，其中1隻狗疑因搶不到食物，活活餓死，直到鄰居聞到屍臭味報警才發現。杜婦事後被依違反動物保護法送辦，士林地檢署認為杜婦只是疏於照顧，沒有故意虐待犬隻，處分不起訴。

杜婦到案供稱，她因子宮內膜癌住院開刀，期間委託弟弟幫忙照顧，弟弟每天都先到她住處餵狗，才至醫院探望她，向她回報，直到住院第8天接到動保處人員電話，才知道其中一隻死掉了。

杜弟則說，他每天晚上都有去姊姊家餵狗，但因怕狗不敢進屋，只打開門縫丟吐司進去，後來想到狗可能沒水喝，便改以吐司沾水丟進去，雖然有聞到臭味，但因有透過門縫看到狗嘴，他以為只是髒亂的臭，不知道是屍臭。

檢察官發現，杜婦有愛心收養流浪狗，但疑因經濟狀況不佳，憑1人之力難以照顧9隻狗，才導致狗狗普遍有營養不良、皮膚病及心絲蟲等情況，並非故意虐待犬隻，因此認定罪嫌不足不起訴。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：婦愛心收養9隻浪浪 卻因罹癌住院餓死1隻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.