婦愛心收養9隻浪浪 卻因罹癌住院餓死1隻

2017-01-13 19:42

［記者黃捷／台北報導］59歲杜姓婦人家中收養9隻流浪狗，去年6月因罹癌住院，委託弟弟幫忙餵狗，但杜弟怕狗，只敢從門縫丟食物進去，其中1隻狗疑因搶不到食物，活活餓死，直到鄰居聞到屍臭味報警才發現。杜婦事後被依違反動物保護法送辦，士林地檢署認為杜婦只是疏於照顧，沒有故意虐待犬隻，處分不起訴。

杜婦到案供稱，她因子宮內膜癌住院開刀，期間委託弟弟幫忙照顧，弟弟每天都先到她住處餵狗，才至醫院探望她，向她回報，直到住院第8天接到動保處人員電話，才知道其中一隻死掉了。

杜弟則說，他每天晚上都有去姊姊家餵狗，但因怕狗不敢進屋，只打開門縫丟吐司進去，後來想到狗可能沒水喝，便改以吐司沾水丟進去，雖然有聞到臭味，但因有透過門縫看到狗嘴，他以為只是髒亂的臭，不知道是屍臭。

檢察官發現，杜婦有愛心收養流浪狗，但疑因經濟狀況不佳，憑1人之力難以照顧9隻狗，才導致狗狗普遍有營養不良、皮膚病及心絲蟲等情況，並非故意虐待犬隻，因此認定罪嫌不足不起訴。