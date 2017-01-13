兩車國道逼車 嚇壞拖拉庫司機怒PO網

2017-01-13 18:38

〔記者王宣晴／新北報導〕桃園一名張姓大貨車駕駛昨日準備到基隆送貨，下午2時許行經國道1號汐止路段時，發現前方內側與中線2部小客車疑似在爭道行駛，並一路變換到外側車道，害他差點追撞。兩車無視其他用路人安全，讓他一怒之下將行車紀錄器上傳到臉書社團，提醒網友注意行車安全。

國道警方網路巡查後發現該影片，也收到相關檢舉，連絡上張姓駕駛，檢視影片內容後確認兩車都有違規，將對內側車道白色喜美小客車處新臺幣6,000元以上，24,000元以下罰鍰；並吊扣該汽車牌照3個月；而中線車道白色三菱自小客車變換車道未打方向燈，將處3000至6000元罰鍰。

網友們看到行車紀錄器後直呼太誇張，更有網友留言「好危險，拿別人的命開玩笑」、「是在跳恰恰嗎？」

相關影音