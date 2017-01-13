把神明當寶抓 古物店老闆變「神」偷
2017-01-13 18:28
西華堂的3尊百年神像，果真在14天後回到佛堂。（記者王捷攝）
〔記者王捷／台南報導〕開設古物店的蔡姓男子，喜好收藏佛像、神明，去年底到年初，他疑似唆使邱姓男子與曾姓男子，替他偷北區西華堂的百年神像三官大帝及中西區古蹟五瘟宮虎爺神像，警方調查蔡男把神像當寶抓，看到心儀的古物、神像就PO在臉書，涉嫌唆使他人替他竊神像。
由於兩間寺廟在台南知名度高，神像遭竊後消息曝光，邱男得知後立即坐計程車到超商寄宅急便，將虎爺寄還給五瘟宮，也因此讓警方得以循線掌握銷贓場所，也就是蔡男的古物店。
但是，起初警方對曾、邱兩人犯行證據無法連結到蔡男身上，搜索票還被檢方退回，令案情一度陷入膠著，但西華堂的管理員向警方供稱，神像遭竊後他曾到歸仁一間廟宇擲茭杯，詢問神像何時回來，連擲13笑杯直到第14杯才是聖杯，相當神奇，所以失竊後第14天一定會破案。
果然案發後一星期，案情開始順遂，經過警方調查，蔡男開設古物商店，唆使曾、邱兩人幫忙偷神像，另有一名涉案的黃姓男子，由於幫蔡男偷神像，蔡男會給予報酬，讓黃男對蔡相當效忠，每當蔡男在臉書上PO想要蒐藏的出神像，還會主動留言揚言要把神像或古物「抓回來養」。
12日晚間搜索票通過，警方到蔡男店家搜查，找出西華堂失竊的三尊神像，並懷疑店內有許多商品可能來路不明，並將蔡、邱與曾男一併逮捕，依竊盜罪嫌移送法辦，同時深入調查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃老公18年沒嘿咻 曲家瑞：男的是gay吧
- MLB》16歲飆153公里 巴西日裔少年轟動大聯盟（影音）
- 關西育賢街高架工程 監委斥草率
- 當富人或獅將 阿福：薪水非要因
- 讓地震受災戶新春「起家」 台南仁德公所送全雞
- 洪秀柱最被看好？ 黨內人士分析後這樣說...
- LED路燈太亮 菊花長高不開花
- 達美航空驚傳退出台灣 5月24日末班機！
- 春雨偏少 石門水庫進行人工增雨演練
- 冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度
- 田中清桃後繼有人？陳沂質疑Paul高學歷也造假
- 中國操弄奈台關係 沈呂巡籲外交部全球清查
- 圓老娘的夢！ 嘉義阿嬤盼穿婚紗走秀
- 屏基居家照護 銜接長照2.0
- 「腥」聞「川」流不息 爆料人是前英諜
- 艾瑪雪嫩空靈 柯林斯甜美春漾
- 男裝，義大利四天大王之戰-3：Brunello Cucinelli
- HTC U Ultra玻璃美機 人工智慧搶市
- 春節假期新竹疏運 國道客運有優惠
- 聲明反台獨後首露面 陳玉勳自認「無妄之災 」
- 政府強力推都更 學者：高額持有稅扯後腿
- 林淑芬版印年畫 獲文化部首獎
- MLB》紅雀強打續約 新球季恐淪為替補
- 消基會年選十大消費新聞 公安新聞奪冠
- 結束馬拉松式訊問 韓檢考慮逮捕三星太子李在鎔
- 怕他想到過去？王仁甫補槍孫協志
- 亞馬遜擬在美國創造逾10萬個全職工作
- 純白「梅」景綻櫻紅 信義賞梅掀高峰
- 金正恩胞妹金與正 列美國制裁名單
- BIGBANG太陽一身黑 閃耀仁川機場
- 北市義交出勤違停銷單 交大、停管處兩套標準
- 聯邦美術獎頒獎 「看見台灣創作能量」
- 學測37級分體育生讀法律 拚出國考4連中
- 警官月退10萬還抗議 怎能不改革
- 親自闢謠 1張看房照釣出黃子韜
- 一式成經典-2
- 宗教博物館推「心市集」 捐發票進行心靈療癒
- 刪光恩愛PO文 《六弄》男星爆分手
- （影音）好夢幻！宥勝大逛花園秘境 為愛女展開環島之旅
- 獄政新人事！黃俊棠掌矯正署、邱鴻基接北監典獄長
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：把神明當寶抓 古物店老闆變「神」偷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分