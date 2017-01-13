把神明當寶抓 古物店老闆變「神」偷

西華堂的3尊百年神像，果真在14天後回到佛堂。（記者王捷攝）

2017-01-13 18:28

〔記者王捷／台南報導〕開設古物店的蔡姓男子，喜好收藏佛像、神明，去年底到年初，他疑似唆使邱姓男子與曾姓男子，替他偷北區西華堂的百年神像三官大帝及中西區古蹟五瘟宮虎爺神像，警方調查蔡男把神像當寶抓，看到心儀的古物、神像就PO在臉書，涉嫌唆使他人替他竊神像。

由於兩間寺廟在台南知名度高，神像遭竊後消息曝光，邱男得知後立即坐計程車到超商寄宅急便，將虎爺寄還給五瘟宮，也因此讓警方得以循線掌握銷贓場所，也就是蔡男的古物店。

但是，起初警方對曾、邱兩人犯行證據無法連結到蔡男身上，搜索票還被檢方退回，令案情一度陷入膠著，但西華堂的管理員向警方供稱，神像遭竊後他曾到歸仁一間廟宇擲茭杯，詢問神像何時回來，連擲13笑杯直到第14杯才是聖杯，相當神奇，所以失竊後第14天一定會破案。

果然案發後一星期，案情開始順遂，經過警方調查，蔡男開設古物商店，唆使曾、邱兩人幫忙偷神像，另有一名涉案的黃姓男子，由於幫蔡男偷神像，蔡男會給予報酬，讓黃男對蔡相當效忠，每當蔡男在臉書上PO想要蒐藏的出神像，還會主動留言揚言要把神像或古物「抓回來養」。

12日晚間搜索票通過，警方到蔡男店家搜查，找出西華堂失竊的三尊神像，並懷疑店內有許多商品可能來路不明，並將蔡、邱與曾男一併逮捕，依竊盜罪嫌移送法辦，同時深入調查。