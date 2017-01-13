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氣警拐跑妻！偷裝GPS抓姦 皮包留現場露餡

偵查佐黃勝源持鑰匙進入林妻租處，被徵信社拍下。（林先生提供，記者林嘉東翻攝）

2017-01-13  17:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子懷疑妻子與一名偵查佐有染，找來陳姓徵信業者在妻子的車上裝GPS定位系統想要抓姦。林妻開車時卻意外發現車旁有一個皮包，打開之後居然有徵信社業者的名片，把車開到保養廠檢查，揪出追蹤器，報警處理，並對丈夫及業者提告。基隆地方法院分別判處林男、徵信業者拘役25天、20天均得易科罰金2萬5千、2萬元。

林男曾向本報記者表示，是任職基隆市警局的偵查佐黃勝源拐走他太太，黃男不僅介入他的家庭，還持有太太租屋處鑰匙，徵信業者也拍到黃在太太租屋處過夜，他已控告黃員妨害家庭。

前年7月間，54歲林男花了1萬5千元，委託28歲陳姓徵信業者，在妻子汽車內安裝GPS，只要透過網路連結，登入帳號就可遠端掌握太太汽車行蹤。

陳男偷裝後隔天，林妻發現車旁有一只皮包，打開赫見徵信社名片；林妻感覺有異，直接將車開到保養廠檢查，在左側保險桿發現GPS定位器，怒告丈夫與陳男妨害秘密。

林男開庭時表示，在車上裝定位器是因為車子是自己妻子共有，應該沒有違法。陳姓徵信業者則向法官供稱，自己只是受雇林男安裝設備，至於夫妻間的事完全不清楚。

法官調查，林男是為了抓妻子外遇，才會裝設，確實觸犯妨害秘密罪；而陳男明知林男是為了掌握妻子行蹤，才會請他安裝設備，也一樣觸法。

法官認定，林、陳兩人無故竊錄林妻的非公開活動，已經侵害他的隱私權，但竊錄期間不長，且林男與陳男都承認犯行，雖未能達成和解，考量其犯罪動機、目的、手段判處拘役並得易科罰金。

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  • 林男懷疑妻與警通姦，裝GPS蒐證。（林先生提供，記者林嘉東翻攝）

    林男懷疑妻與警通姦，裝GPS蒐證。（林先生提供，記者林嘉東翻攝）

  • 林男懷疑妻與警通姦，裝GPS蒐證，圖為林男與妻昔日甜蜜合影。（林先生提供，記者林嘉東攝）

    林男懷疑妻與警通姦，裝GPS蒐證，圖為林男與妻昔日甜蜜合影。（林先生提供，記者林嘉東攝）

  • 林男花1萬5千元買GPS定位追蹤器，找徵信 業者偷裝在妻子車上。（記者林嘉東翻攝）

    林男花1萬5千元買GPS定位追蹤器，找徵信 業者偷裝在妻子車上。（記者林嘉東翻攝）

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