疑變電箱爆炸釀1死4傷 驚人火煙畫面曝光！
2017-01-13 17:06
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊區中正路上的車床工廠今天上午11時許疑1樓變電箱爆炸起火，火勢迅速延燒，大量火煙竄出嚇壞鄰居，警消雖迅速趕赴救援，但仍釀1死4傷悲劇。
附近居民表示，當時有聽到一聲爆炸聲，查看後發現車床工廠冒出驚人濃煙，不斷傳來女子的尖叫聲，火勢猛烈，還延燒到工廠後方的住家，當下找左鄰右舍想連絡上住在工廠3樓的住戶，但卻一直找不到人，相當擔心。
鄰居聽到曹姓廠長為了救人喪命，紛紛露出難過神情，表示看到3樓住戶有順利逃出，還以為無人傷亡，沒想到曹男為了救受困的妻子及員工命葬火窟。
警消表示，因工廠主要生產螺絲，延燒到機械用油火勢才會如此猛烈，1樓45坪全毀，2樓則燒毀5坪；消防人員趕抵時迅速佈水線，並兵分多路救援後方延燒的民宅，民宅並無人員受困，並在住戶的指引下救出1隻受困的狗。
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