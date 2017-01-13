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只願脫單腳鞋子受檢 遊客在機場被查出毒品

2017-01-13  16:32

〔記者洪臣宏／高雄報導〕54歲蕭姓男子12日從小港機場搭機前往金門，通過安檢門時警鈴大作，安檢人員要他脫鞋檢查，他只願脫右腳鞋子受檢而引起質疑，原來他左腳藏有毒品心虛，進而在他的行李起出毒品咖啡包及K他命。

航警局高雄分局調查，蕭男12日下午2時許準備搭機前往金門，因手握金屬皮帶頭觸動警鈴，謹慎的安檢人員發現鞋底藏有1小包K他命，進而在其託運行李起出外包裝印有「TAXI」字樣毒品咖啡包7包（重32.5公克）、K他命毒品5包（4.4公克）。

有毒品前科蕭男應訊時表示，藉由小三通前往廈門遊玩，旅遊時順便帶些毒品吸食解癮。警方訊後依毒品罪嫌送辦。

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  • 蕭男（右2）只願脫右腳鞋子受檢，原來是左腳鞋底藏毒。（記者洪臣宏翻攝）

    蕭男（右2）只願脫右腳鞋子受檢，原來是左腳鞋底藏毒。（記者洪臣宏翻攝）

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