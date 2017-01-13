仁愛鄉春陽部落民宅竄火 6旬男葬身火窟

2017-01-13 16:27

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕南投縣仁愛鄉春陽部落龍山巷下午3時許發生民宅火災，仁愛警、消趕到後展開滅火救人，火勢半小時後控制，惟清理火場時，發現62歲王姓男子火窟，是不慎發生火災或有其他原因，目前還在鑑識調查中。