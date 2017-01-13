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為抓卡比獸 台中婦人丟車迷路

2017-01-13  16:21

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名50歲陳姓婦人，迷上寶可夢抓寶，11日早上從家中騎車出發，沿途找精靈抓寶，行經大肚區沙田路時，突然發現有罕見的「卡比獸」出現，立刻騎車進巷中尋寶，後來更將機車停在一戶民眾門前庭院，拿著手機徒步抓寶，前後抓了快1小時，直到住戶發現陌生機車報案，警方打電話聯絡，婦人才驚覺自己迷路了，罕見的迷路原因，連員警都說：實在太瘋狂！

這名住在台中沙鹿的陳姓婦人，前天上午從家中騎車外出抓寶，行經大肚區沙田路3段某巷口時，發現附近有罕見的「卡比獸」，欣喜萬分的陳婦二話不說立刻騎進巷中抓寶，後來索性將車停在一戶民眾屋前庭院，拿著手機繼續徒步抓寶，前後找了近1小時。

就當陳婦努力找卡比獸時，烏日分局大肚分駐所卻接獲民眾報案，表示家門前庭院莫名出現1輛機車，希望警方協助確認是否有問題，員警依車籍資料聯絡到陳婦，抓寶抓到渾然忘我的陳婦才不好意思的說：「我迷路了！機車停在哪裡我也不知道。」

員警只好透過電話，指引婦人走出小巷，最後終於在大肚區沙田路3段888巷口碰面，並帶著婦人順利找到機車，一臉不好意思的婦人頻頻點頭感謝員警協助，警方因第一次處理到民眾因抓寶迷路，都說「實在太瘋狂了！」

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  • 台中陳姓婦人前天騎機車抓卡比獸，因抓到渾然忘我，最後不但迷路，連機車停在哪都搞不清楚。（記者陳建志翻攝）

    台中陳姓婦人前天騎機車抓卡比獸，因抓到渾然忘我，最後不但迷路，連機車停在哪都搞不清楚。（記者陳建志翻攝）

  • 警透過電話指引陳姓婦人，最後順利在大肚沙田路巷口會合。（記者陳建志翻攝）

    警透過電話指引陳姓婦人，最後順利在大肚沙田路巷口會合。（記者陳建志翻攝）

  • 陳姓婦人將機車停在大肚一戶民宅前忙抓寶，最後迷路連機車也找不到。（記者陳建志翻攝）

    陳姓婦人將機車停在大肚一戶民宅前忙抓寶，最後迷路連機車也找不到。（記者陳建志翻攝）

  • 台中50歲陳姓婦人，前天就是為了抓這隻「卡比獸」迷路。（記者陳建志翻攝）

    台中50歲陳姓婦人，前天就是為了抓這隻「卡比獸」迷路。（記者陳建志翻攝）

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