男醫師猥褻女病患 屢犯遭檢方羈押起訴
2017-01-13 16:17
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮1名在壽豐鄉志學村執業的黃姓醫師，104年11月間，趁著護士離開診間時，以檢查心臟為由，要求1名女病患脫去衣物並藉機親吻臉頰、撫摸身體，遭檢方起訴；隔年8月又對另名未成年少女故技從施，還將手伸進內褲來回撫摸下體，引起檢方重視，去年9月黃嫌已被聲押獲准，全案將依強制猥褻罪提起公訴，要求從重量刑。
花蓮地檢署主任檢察官王怡仁今表示，花蓮1名黃姓醫師利用看診之便，先後對2名女病患進行強制猥褻行為，經被害人提起告訴後，花蓮地檢署於去年偵察終結，將依權勢猥褻罪對被告提起公訴，並要求從重量刑。
起訴書指出，黃姓醫師於104年11月9日利用看診機會，趁著護理人員不在場時，以必須檢查心臟為由，要求女病患脫光衣服，並於聽診過程中，不經意的以手指觸碰乳頭，2天後當病患回診時，更大膽將手伸入內衣撫摸胸部、大腿及親吻臉頰；女子深覺受辱改到大醫院看身心科後才被社工揭發。
不料案件仍在偵辦當中，黃男又在去年8月31日對另名15歲未成年少女伸出魔爪，還變本加厲撫摸胸部及下體，少女回家後感到羞憤難過，向母親及大嫂哭訴，並提出遭猥褻告訴，檢方得知後認為非同小可，立刻訊問黃男，當庭逮捕並聲請羈押禁見。
王怡仁指出，雖未查到黃嫌有性侵事實，但黃嫌利用權勢、醫療上的機會，對受扶助人猥褻，嚴重破壞醫病信賴關係，另外經調閱相關錄影資料作為佐證後，證據確鑿而提出公訴，全案將依強制猥褻罪處6個月以上，5年以下有期徒刑。
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