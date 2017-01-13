| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

男醫師猥褻女病患 屢犯遭檢方羈押起訴

2017-01-13  16:17

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮1名在壽豐鄉志學村執業的黃姓醫師，104年11月間，趁著護士離開診間時，以檢查心臟為由，要求1名女病患脫去衣物並藉機親吻臉頰、撫摸身體，遭檢方起訴；隔年8月又對另名未成年少女故技從施，還將手伸進內褲來回撫摸下體，引起檢方重視，去年9月黃嫌已被聲押獲准，全案將依強制猥褻罪提起公訴，要求從重量刑。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁今表示，花蓮1名黃姓醫師利用看診之便，先後對2名女病患進行強制猥褻行為，經被害人提起告訴後，花蓮地檢署於去年偵察終結，將依權勢猥褻罪對被告提起公訴，並要求從重量刑。

起訴書指出，黃姓醫師於104年11月9日利用看診機會，趁著護理人員不在場時，以必須檢查心臟為由，要求女病患脫光衣服，並於聽診過程中，不經意的以手指觸碰乳頭，2天後當病患回診時，更大膽將手伸入內衣撫摸胸部、大腿及親吻臉頰；女子深覺受辱改到大醫院看身心科後才被社工揭發。

不料案件仍在偵辦當中，黃男又在去年8月31日對另名15歲未成年少女伸出魔爪，還變本加厲撫摸胸部及下體，少女回家後感到羞憤難過，向母親及大嫂哭訴，並提出遭猥褻告訴，檢方得知後認為非同小可，立刻訊問黃男，當庭逮捕並聲請羈押禁見。

王怡仁指出，雖未查到黃嫌有性侵事實，但黃嫌利用權勢、醫療上的機會，對受扶助人猥褻，嚴重破壞醫病信賴關係，另外經調閱相關錄影資料作為佐證後，證據確鑿而提出公訴，全案將依強制猥褻罪處6個月以上，5年以下有期徒刑。

廣告
  • 花蓮地檢署外觀。（記者王峻祺攝）

    花蓮地檢署外觀。（記者王峻祺攝）

  • 花蓮地檢署主任檢察官王怡仁說明案情，指黃姓醫師趁觸診猥褻女病患。（記者王峻祺攝）

    花蓮地檢署主任檢察官王怡仁說明案情，指黃姓醫師趁觸診猥褻女病患。（記者王峻祺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 強制猥褻罪 性騷擾 猥褻
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：男醫師猥褻女病患 屢犯遭檢方羈押起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.