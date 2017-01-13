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仁愛鄉春陽部落民宅竄火 6旬男葬身火窟
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男子疑拉K昏睡車內 警、消破門救人驚見兩把槍

2017-01-13  16:06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕27歲陳姓男子有多項毒品前科，昨日清晨將車停放在基隆市樂利三街62巷路旁昏睡。警方巡邏時發現，向前關心，但陳男卻仍昏睡不醒，擔心他的安危，通報119救援，消防隊員破窗時發現副駕駛座居然有兩支槍。陳男從口袋拿證件應訊時，不慎又掉落K他命、吸食器及折疊刀。警訊後，違反毒品危害防制條例等罪移送法辦。

警方將兩支槍枝送驗，初步鑑定結果並無殺傷力。陳男向警方供稱，兩支槍是用來玩生存遊戲使用，一支是鎮暴槍、一支是道具槍，真的沒有殺傷力，至於折疊刀是攜於身上防身用，毒品則是其前兩日於台北市向他人購得。至於自己為何昏睡在車內，則完全不知情。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 警方在陳男的車上起出鎮暴槍。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在陳男的車上起出鎮暴槍。（記者吳昇儒翻攝）

  • 警方在陳男的車上起出道具槍及子彈。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在陳男的車上起出道具槍及子彈。（記者吳昇儒翻攝）

  • 陳男應訊時伸手拿口袋裡的證件，不慎掉出折疊刀。（記者吳昇儒翻攝）

    陳男應訊時伸手拿口袋裡的證件，不慎掉出折疊刀。（記者吳昇儒翻攝）

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