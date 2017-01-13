男子疑拉K昏睡車內 警、消破門救人驚見兩把槍

2017-01-13 16:06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕27歲陳姓男子有多項毒品前科，昨日清晨將車停放在基隆市樂利三街62巷路旁昏睡。警方巡邏時發現，向前關心，但陳男卻仍昏睡不醒，擔心他的安危，通報119救援，消防隊員破窗時發現副駕駛座居然有兩支槍。陳男從口袋拿證件應訊時，不慎又掉落K他命、吸食器及折疊刀。警訊後，違反毒品危害防制條例等罪移送法辦。

警方將兩支槍枝送驗，初步鑑定結果並無殺傷力。陳男向警方供稱，兩支槍是用來玩生存遊戲使用，一支是鎮暴槍、一支是道具槍，真的沒有殺傷力，至於折疊刀是攜於身上防身用，毒品則是其前兩日於台北市向他人購得。至於自己為何昏睡在車內，則完全不知情。

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