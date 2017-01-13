疑為救受困愛妻 廠長命葬火窟

2017-01-13 16:12

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊區中正路今天上午11時許發生工廠火警，工廠「響益精機」疑1樓變電箱爆炸，火勢迅速蔓延，51歲的曹姓廠長發現鄭姓妻子受困2樓火場，不顧阻止上樓救人，曹妻被消防人員救出，但曹男最後被警消發現倒臥在廁所內，已無生命跡象，與妻子同車送醫，急救後仍不治身亡。

警方調查，47歲的陳姓工廠老闆在中正路巷內開設2間車床工廠，陳男聘用妻子的哥哥曹男為廠長，曹妻也在工廠工作，一家人感情融洽，起火的響益精機是1棟3樓頂民宅，1樓主要生產螺絲，2樓則是工廠，平時陳男與妻子住在3樓；案發當時，老闆與2名員工在1樓作業，曹妻及另4名員工待在2樓，1樓後方的變電箱疑突然爆炸，迅速延燒。

警消表示，當時曹男正在另外一間工廠工作，聽到工廠發生火警，趕緊跑回查看，見員工陸續逃出，但妻子還受困在2樓，急得直接衝上2樓，最後被警消發現倒臥在廁所內，全身40%燒燙傷，已無生命跡象，臉部有挫傷，研判應是慌張跌倒所致，而曹妻在消防人員的疏導下幸運逃生，見丈夫有生命危險，哭著要一同送醫，曹男到院急救後才體力不支就醫，但曹男急救後仍不治身亡。

警方表示，火警發生時現場有8人，目前已要求陳姓老闆與2名逃出的外勞回到火警現場釐清起火原因，訊後將依公共危險、業務過失致死罪嫌函送陳姓老闆。