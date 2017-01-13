疑為救受困愛妻 廠長命葬火窟
2017-01-13 16:12
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊區中正路今天上午11時許發生工廠火警，工廠「響益精機」疑1樓變電箱爆炸，火勢迅速蔓延，51歲的曹姓廠長發現鄭姓妻子受困2樓火場，不顧阻止上樓救人，曹妻被消防人員救出，但曹男最後被警消發現倒臥在廁所內，已無生命跡象，與妻子同車送醫，急救後仍不治身亡。
警方調查，47歲的陳姓工廠老闆在中正路巷內開設2間車床工廠，陳男聘用妻子的哥哥曹男為廠長，曹妻也在工廠工作，一家人感情融洽，起火的響益精機是1棟3樓頂民宅，1樓主要生產螺絲，2樓則是工廠，平時陳男與妻子住在3樓；案發當時，老闆與2名員工在1樓作業，曹妻及另4名員工待在2樓，1樓後方的變電箱疑突然爆炸，迅速延燒。
警消表示，當時曹男正在另外一間工廠工作，聽到工廠發生火警，趕緊跑回查看，見員工陸續逃出，但妻子還受困在2樓，急得直接衝上2樓，最後被警消發現倒臥在廁所內，全身40%燒燙傷，已無生命跡象，臉部有挫傷，研判應是慌張跌倒所致，而曹妻在消防人員的疏導下幸運逃生，見丈夫有生命危險，哭著要一同送醫，曹男到院急救後才體力不支就醫，但曹男急救後仍不治身亡。
警方表示，火警發生時現場有8人，目前已要求陳姓老闆與2名逃出的外勞回到火警現場釐清起火原因，訊後將依公共危險、業務過失致死罪嫌函送陳姓老闆。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 新北警局記者室被放10骨灰罈 擲10筊請不走
- 台中11商家竊電！求償近億元 兩台電包商被羈押
- 熱心義消除了打火救災 他還幫忙做了這些…..
- 仁愛鄉春陽部落民宅竄火 6旬男葬身火窟
- 報導引用「雪碧」照片侵著作權？檢：合理使用不起訴
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃老公18年沒嘿咻 曲家瑞：男的是gay吧
- MLB》16歲飆153公里 巴西日裔少年轟動大聯盟（影音）
- 歲末物資捐贈多 社會局如倉儲
- 巡視南清公路沿線派出所 竹縣長春節前慰問員警
- （影音）咘咘甜喊「愛爸爸」 搖頭拍手萌度大爆發
- 三大法人買超9億 外資買超10億
- 王建復揪團變臉 胡瓜看走眼
- 南部凌晨規模4.1地震 桃源大埔震度3級
- 誰要他辭職？葉金川笑認被害妄想 「夢到林全跟我說的」
- 冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度
- 國民黨黨魁之爭新衝擊！ 傳他週六宣布…
- 金雞入花田 三星花海嘉年華來囉！
- NBA》西部後場競爭激烈 魏少、哈登搶明星賽先發
- 棄棒4年王政浩 明向台灣隊報到
- 趁亂踢倒難民引公憤 匈牙利攝影師遭判刑3年
- 男裝，義大利四天大王之戰-4：Loro Piana
- 人美心也美 這間分局警花好Young
- 同情林全 張善政說婚姻平權要兩階段立法
- 自由廣場》海峽中線離海洋法多遠？
- 厭世姬原來是正妹！開直播啃雞爪配啤酒
- MLB》金鶯出狠招奏效 全壘打王索價蒸發13億
- 台積電上半年預估不如市場預期 開盤股價跌幅逾2％
- 冷鋒南下 醫療隊假日進駐合歡山
- 〈國際現場〉巴西意外降息3碼
- 消基會年選十大消費新聞 公安新聞奪冠
- 社論》歡迎美國準國務卿重申對台灣的承諾
- 自由廣場》房東都是惡房東？
- 新春開筆贈春聯 台東縣大師揮毫民眾樂索取
- 北市第2座狗運動公園 開放網路命名
- LED路燈太亮 菊花長高不開花
- 春節疏運 高雄機場加開55班次
- 愛的感謝狀 地瓜葉的滋味
- 台積電領跌 台股跌破9400點
- 中國操弄// 奈國逼我代表處 更名遷離首都
- 台中歌劇院淪直銷發表會 董座朱宗慶：會檢討
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Nigeria decision part of China ‘scheme’
- 分隔島綠美化試辦認養 竹北光明六路率先換新裝
- 高麗菜價格崩 愛心店家認購轉送弱勢戶
- 爸爸站出來了！郝柏村：郝龍斌是適合黨主席人選
- 岡田准一不甩禁婚密謀娶宮崎葵 恐被開除拆散V6
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：疑為救受困愛妻 廠長命葬火窟
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分