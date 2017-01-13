又見黑心食品？ 離職員工爆塗機械油的包子遍布北台
2017-01-13 18:42
一名離職員工爆料有包子工廠製作黑心「機油包子」，該員工拍下許多照片，還錄下工廠內部運作情形，這家包子饅頭工廠供應客戶遍及大台北地區。（圖擷自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕又出現黑心廠商？有離職員工爆料，中和一家包子饅頭工廠為了防止沾黏，竟在人們常吃的包子表皮上塗上機械用油，其供應店家遍及大台北地區與學校，稱因受不了良心的譴責，所以在網路上公布這工廠的離譜行徑。
根據《中天新聞》報導，新北市衛生局表示，已得知這件爆料案件，現正入案辦理，會盡快查明；由於爆料影片中並未看清楚所加入的油品名稱，離職員工爆料是否屬實，還有待進一步釐清。
臉書粉絲團「爆料公社」，今天（13日）下午有一名自稱是離職員工爆料，包子饅頭工廠一般為了防止沾黏，通常都在包子類產品，包含菜包、肉包、小籠包，刈包，豆沙包、芋泥包的表皮上塗上一層食用沙拉油，但他之前所任職的一家位於中和的某家包子饅頭店，竟是用「機械用油」塗抹在包子表皮上。
這名員工拍下許多照片，還錄下工廠內部運作情形，從員工所拍下的照片顯示，此機械油之油桶上已有標示非動物性油品，禁止於食品添加物，但該工廠仍視若無睹將其添加至機器中塗抹包子表皮，這家包子饅頭工廠供應客戶遍及大台北早餐店，豆漿店，及幼稚園等，這名離職員工強調：「雖然已離職，還是受不了良心的譴責，所以公佈這件事情」。
離職員工進一步說到之前已有通報食安1919專線單位，「至今未有下文」，另外該包子饅頭工廠裡頭粉塵密度高，但工廠內卻沒有一個滅火器，及緊急照明燈，質疑消防安檢是怎通過的。
底下網友紛紛表示：「這一定要給他揪出來啊，拿機械油當食品油，扯爆」、「頂新2.0」、「太噁心了」、「黑心包子」。
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