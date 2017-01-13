黃色單車太醒目 竊賊不到1天就被逮

2017-01-13 15:53

〔記者許國楨／台中報導〕林姓男子因缺錢將歪腦筋動到停車場收費機上，本週一持工具到北區一處私人停車場破壞收費機竊取400元現金後逃離，警方獲報調閱停車場監視器發現林嫌犯案時騎乘一部黃色單車，由於顏色太醒目隨即再過濾相關路口監視器，不到1天就循線找到林嫌住處逮人，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

有民眾在社群網站《爆料公社》PO文指出，有竊嫌在中市北區學士路、五權路口一處私人停車場，手拿鐵尺破壞停車場收費機竊取現金，案經第二分局文正派出所員警到場查處，發現竊賊並非破壞停車場收費機，而是將收費機上面的服務信箱（服務信箱係收費機故障，無法繳費離場，將應收停車費投入服務信箱，再由業者使用遠端監控方式開啟閘門，讓車輛離場）以工具挖破一個小洞竊取金錢得手。

警方立即聯繫停車場業者，對方表示因損失金額不大不需處理，但因竊盜行為屬公訴罪，警方除通知鑑識人員到場採證並調閱週邊相關路口監視器積極偵辦，發現竊賊當時犯案得手後騎乘一部黃色單車逃離。

由於單車顏色太醒目，警方持續過濾路口監視器一路循線查到神岡區，隔天下午果見單車停放一處民宅前進一步查獲39歲的林姓車主，他供稱前一天騎著單車在市區閒晃，見該處停車場收費機無人看管一時起歹念，使用竹筷子挖破服務箱竊取現金400元後，採買食物花用完畢﹔訊後全案依竊盜罪嫌送辦。