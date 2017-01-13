中信銀內湖購地案 張明田還押、陳永晉交保獲自由
〔記者溫于德／台北報導〕檢調偵辦中信銀內湖購地案，認定中信金控前財務長、現任董事長室專委張明田及中信銀主秘陳永晉，主導中信銀高價承購張家以人頭公司取得的土地，套利8.9億元，昨依違反證交法之特別背信等罪，起訴張等5人。其中，在押的張、陳兩人，經連夜召開羈押庭後，法官裁定張續押3月；陳則以5000萬元交保、但每天需向轄區派出所報到。
針對裁定結果，北院稍早分別解釋；張明田方面，因不法所得流向其妻、兒，甚至胞弟及其配偶巫女，且巫女在偵查階段供詞，已顯示張家兄弟會有勾串之虞；另，張明田入監前雖被金管會解除財務長職務，但仍以專門委員身分持續在中信金控掌握大權，也自稱「交保後仍回中信金控集團任職」，再度被認為恐有勾串情形發生。
法官也提到，張明田所犯本刑最輕本刑為5年以上的有期徒刑，已有相當理由認有勾串證人或共犯之虞，且被告位居集團主要角色，除羈押手段外，難以防止他與共犯、證人供串情況，遂裁定羈押禁見。
陳永晉部分，法官表示，檢方偵辦期間，陳男主動回國接受調查，即使涉案層度升高，且涉犯本刑最輕本刑為5年以上的有期徒刑，但無逃亡之虞；另，陳男雖在中國有房產、友人，但本案偵查期間，從未見他與相關人等有聯絡，自然不得意測有逃亡情況。串證方面，法官說，張明田、陳永晉同時羈押禁見，難認串證犯行，因此無法認定有勾串情形。
綜合以上兩點，法官認為，陳永晉在本案中未獲利、且是聽從張明田指示做事，涉案程度較低，並已坦承部分犯行，認定無羈押必要，裁定以陳男「104年年薪新台幣2073萬元的2.5倍、5000萬元台幣」交保，並限制住居、出境、出海。
法官也要求陳永晉須於每日晚間8時至9時前往住處轄區派出所報到，同時叮嚀陳男，訴訟期間禁止與本案被告、證人聯絡、往來。
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標題：中信銀內湖購地案 張明田還押、陳永晉交保獲自由
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