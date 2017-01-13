通緝犯加速逃逸 警追緝查獲槍毒

2017-01-13 15:45

〔記者洪定宏／高雄報導〕張姓男子開車不服高雄警方攔查，反衝撞員警加速逃逸，導致2名員警擦傷，事後調閱監視器畫面追緝，順利逮捕張嫌，赫見他是毒品通緝犯，並起出槍枝與毒品，將他移送法辦。

張嫌供稱，因自己通緝中，且車上有槍械，看到警方要盤查，心虛逃逸，所以急踩油門正面衝撞。

警方今天發布訊息指出，昨天上午約9點，巡邏員警在苓雅區發現張嫌開車行跡可疑，上前攔查時，張嫌加速逃逸，最後在小港區發現他的行蹤，張嫌雖然拔腿落跑，仍被員警逮捕，並在他的住處查獲槍枝及毒品。

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