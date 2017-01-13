男雙手插口袋跌溝死 身分待查

2017-01-13 15:44

〔記者李忠憲／台中報導〕潭子區福林路三段的一處小排水溝，竟出現一名男屍！當地居民發現該男子趴臥在寬只有50公分，水深只有10公分的排水溝內。豐原警分局潭北派出所獲報立即趕到現場，發現男子已明顯死亡，經拉起時發現，該男竟雙手插外套口袋，左手抓著一包菸，右手則抓著一串鑰匙。他身穿咖啡色外套、灰色長褲，雙腳只有穿襪子，鞋子則不見蹤影。

警方表示，男子年約50歲左右，身上沒有皮夾及證件，左手有戴手表，身上無明顯外傷，可能是昨夜飲酒或疾病，走路經過時不慎摔入水溝內，加上雙手插口袋被身體壓住，無法脫困。至於是否為生前落水，將等檢察官、法醫進行相驗後，才能得知。

警方表示，現場查訪無人認識該名男子，由於仍未確定死者身分，警方也呼籲若有家人失蹤且特徵相符的民眾，可與潭北派出所聯繫。