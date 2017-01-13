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馬路上見車禍傷者 消防弟兄慶生會被打斷

2017-01-13  15:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市消防局茂林分隊昨晚打算替隊員舉辨慶生會，壽星陳茂軒幫大家買晚餐時，卻在馬路上見到車禍傷者，休假中的陳員立即下車協助救護處置，全分隊也因此晚了將近2個小時才能用餐，但大家吃著冷掉的漢堡、薯條，仍開心慶生，直說好吃。

杉林分隊表示，旗山區旗甲路二段昨晚6點多許發生一起汽機車事故，機車騎士受到重擊後俯臥在馬路中央，恰巧輪休杉林分隊隊員陳茂軒和替代役男尤信雲，從杉林到旗山幫同仁買晚餐途中遇車禍現場，兩人立即下車為傷者進行生命徵象評估及止血，並撥打119請出勤救護車備妥急救器材。

等待救護車期間，陳茂軒發現傷者左小腿一處開放性骨折、腹部鼓脹，恐有內出血及休克之虞，待救護車到達後立刻協助進行靜脈注射，所幸患者送醫前就逐漸恢復意識簡單言語。

杉林分隊長陳柏諺表示，再過幾天就是陳茂軒生日，原本打算在分隊舉辦慶生會，請剛好休假的陳員代勞前往購買漢堡薯條與分隊同仁一起享用，未料在半路遇到車禍現場；雖然晚餐晚了2小時，全隊挨餓苦等，事後也只能吃冷掉的漢堡和薯條，但分隊同仁們還是很開心地一起慶生，相當溫馨。

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  • 杉林消防分隊員陳茂軒（左二）巧遇車禍現場，立即幫傷者處理傷勢，卻忘了隊上同仁還餓著肚子等晚餐。（記者黃佳琳翻攝）

    杉林消防分隊員陳茂軒（左二）巧遇車禍現場，立即幫傷者處理傷勢，卻忘了隊上同仁還餓著肚子等晚餐。（記者黃佳琳翻攝）

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